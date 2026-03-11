Comme des familiaフリーライブ「兎者修行 番外編 ～全曲ノンストップライブ～」4月19日 (日) 開催！

OIKOS MUSIC株式会社

2026年4月19日（日）に渋谷 TOKIO TOKYOにて、Comme des familia（コム デ ファミリア）(https://numcreation.co.jp/artist/commedesfamilia/)によるフリーライブ「兎者修行 番外編 ～全曲ノンストップライブ～」を開催することとなりましたのでお知らせいたします。本イベントは、第2・第4水曜日に開催している自主イベント「Comme des familia 兎者修行 season2」の番外編として実施します。



Comme des familiaは、Nanasi、Roto、Minato!!の3人によるボーカル＆ダンスユニットです。懐かしさと新しさが交差するサウンドに、3人の繊細かつ情熱的なボーカルとキレのあるパフォーマンスが、ノスタルジック＆エモーショナルな独自の世界観を作り上げています。

「兎者修行 番外編 ～全曲ノンストップライブ～」では、これまでに制作してきた全12曲を、Comme des familiaの3人が、MCなしのノンストップで歌い踊ります。また、ライブ公演終了後には、メンバーとの囲み撮影できる特典会を実施します。ご来場特典には、オリジナルステッカーと特典会で使用できる撮影券をおひとりさまにつき1枚プレゼントします。

「兎者修行 番外編 ～全曲ノンストップライブ～」へ、みなさまのご参加をお待ちしております。

兎者修行 番外編 チケット申込み :https://livepocket.jp/e/kt8sxチケット代は無料です（全席着席観覧 / 整理券番号順）

Comme des familia

【L→R】Minato!!、Nanasi、Roto

情熱を武器に駆け出したボーカルダンスユニット 「Comme des familia」

圧倒的な表現力と全力のパフォーマンスで、ステージを鮮やかに塗り替えていく。

歌もダンスも、まだまだ未完成。けれど、その真っ直ぐさと人柄、そして「夢に向かって必死に走る姿」は、観る者の心を強く揺さぶる。応援せずにはいられない存在感こそ彼らの最大の魅力。

彼らが目指すのは、ただの“アイドル”でも“ダンサー”でも“歌手”でもない。

ロックバンドと同じ熱量でステージに立ち、音楽シーンのど真ん中に挑んでいくこと。

完璧じゃなくてもいい。仲間と共に鳴らす音と情熱が、ひとつの青春を描き出す。

2025年、夢の武道館を目指し、Comme des familiaは走り続ける。

「青春を歌え、情熱で踊れ。」- それが Comme des familia。

兎者修行 番外編 ～全曲ノンストップライブ～ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104775/table/115_1_a8fc5f7a14b62890605583deee7a316e.jpg?v=202603120951 ]

【注意事項】

※本公演は着席でのご観覧となります。

※ご入場は整理番号順となります。

※チケットは予定枚数に達し次第、販売を終了させていただきます。

※公演終了後、特典会を実施します。特典会の内容は、メンバー全員との囲み撮影（お客様のスマートフォンにて撮影）、およびチェキ撮影になります。

※ご来場特典として、Comme des familiaオリジナルステッカー、特典会で活用できる撮影券（スマートフォン撮影分）をお一人様1枚配布いたします。

【その他ライブ情報】

1周年ワンマンライブ "Not perfect, Be ourselves"チケット販売中！

【実施概要】

開催日：2026年4月24日(金)

時間：開演時間 19:30 / 開場時間 19:00

会場：下北沢SHELTER

東京都世田谷区北沢2丁目6－10

仙田商会仙田ビル B1

【チケット】

販売サイト：https://livepocket.jp/e/mfmpe

金額：一般 \3,000 / 20歳以下 \2,000