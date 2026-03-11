グロースデータ

齊藤泰知（グロースデータを運営中）は食事データ、モーション分析サービスMoguWatchを開始しました。

開始に伴いテストユーザーを募集いたしますので、ご協力いただけると幸いです。

・MoguWatchとは

MoguWatch（モグウォッチ）は健康・ダイエットに興味がある方向けの食事トラッキングサービスです。

食事のスピード・食事の量・咀嚼回数を記録・分析し食べ癖を可視化していきます。

- 摂取カロリーの記録：1日の食事の摂取カロリーを記録- 食べ方の癖の記録：「早食い」「あまり噛まない」「食事量のムラ」といった、これまで気づきにくかった食べ癖を数値化- 生活習慣病リスクの把握：蓄積した食事データから、過食・早食いなどのリスク傾向を継続的に確認できます。

MoguWatchでは「どの速度で」「どのくらい噛んで」「どれだけ食べたか」まで記録することで、自分では気づきにくい食事傾向を数値として手元に残していきます。

MoguWatchを使うことで、自分だけの食事データを継続的に蓄積できます。毎食ごとに積み上がる記録を振り返ることで、「どんな食べ方をしたときに、少量でも満足できていたか」「逆にどんなときに食べすぎてしまっていたか」といった、自分だけの傾向を見極めることができます。

・テストユーザー募集について

現在、サービス開始に伴いβテストユーザーを募集しております。ご興味をお持ちの方は、下記の問い合わせフォームよりご応募ください。皆様からのご意見・ご要望をもとに、より使いやすいサービスへと改善を重ねてまいります。

▼応募フォームはこちら

https://forms.gle/PZRF5vJYdjHjTfif7