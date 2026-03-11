【開催レポート】2026年度版｜30分でわかる“成果につながる”Instagram運用 最先端セミナーを開催しました

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICOは、2026年3月11日（水）にオンラインセミナー「30分でわかる“成果につながる”Instagram運用 最先端セミナー」を開催しました。

本セミナーは、当社として初めて実施した30分形式の短時間セミナーであり、AI検索時代におけるInstagram運用の最新トレンドと、フォロワー数に依存しない売上導線の設計について解説しました。

■開催結果

今回のセミナーには

・17名の申込

・8名の参加

がありました。

今回の集客では、これまで実施していたWeb広告費を削減したうえで、プレスリリース・自社サイト・メールマガジンを中心とした施策で集客を実施しました。

その結果、

・申込獲得単価：2,353円

・参加獲得単価：5,000円

となり、広告費を抑えながらも高い費用対効果を実現する結果となりました。

また、今回のセミナーは自社初の30分形式セミナーでしたが、短時間でも実践的な内容を整理したことで、多くの参加者に関心を持っていただくことができました。

■セミナー内容

本セミナーでは、2026年のInstagram運用において重要となる以下のポイントを解説しました。

・投稿が「資産」にならない理由

多くの企業アカウントが抱える「投稿しても問い合わせにつながらない」という課題について、投稿設計の観点から解説しました。

・フォロワー数と売上が比例しない理由

フォロワー数を増やすことだけを目的とした運用ではなく、保存率・遷移率を重視したコンテンツ設計の重要性について説明しました。

・AI時代に評価されるアカウント設計

AI検索やSNSアルゴリズムの変化を踏まえ、企業アカウントに求められる情報発信のあり方を具体例とともに紹介しました。

■参加者の声

セミナー終了後には、参加者から次のような声が寄せられました。

「フォロワー数を増やすことばかり意識していましたが、投稿設計の重要性が理解できました。」

「30分という短時間でも、Instagram運用の全体像が整理できて非常に参考になりました。」

「AI検索の時代にSNSの役割がどう変わるのか理解できました。」

「すぐに自社のアカウント運用に取り入れたい内容でした。」

■満足度

セミナー終了後に実施したアンケートでは、参加者満足度80％を記録しました。

短時間のセミナーながら、実務に活かせる内容であった点について多くの評価をいただきました。

■今後のセミナーの予定

BOTANICOでは、AI検索時代に対応したSNS運用やデジタルマーケティング戦略に関するセミナーを今後も継続して開催予定です。

企業の集客力やブランド力を高めるため、AI・SNS・ブランディングを組み合わせた実践的なマーケティングノウハウの発信を続けていきます。