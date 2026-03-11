【群馬クレインサンダーズ：試合結果】3/11(水) vs 川崎ブレイブサンダース りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン

スターティング5

株式会社群馬クレインサンダーズ

■群馬クレインサンダーズ

#0 藤井 祐眞

#4 トレイ・ジョーンズ

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア

#15 エージェー・エドゥ

#29 細川 一輝



■川崎ブレイブサンダース

#11 米須 玲音

#13 津山 尚大

#14 ドゥシャン・リスティッチ

#25 ロスコ・アレン

#33 長谷川 技

主なスタッツ

#0 藤井祐眞 5得点 2リバウンド 3アシスト

#1 コー・フリッピン 8得点 2リバウンド 8アシスト

#4 トレイ・ジョーンズ 12得点 4リバウンド 2アシスト

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 17得点 5リバウンド 3アシスト

#9 辻直人 6得点 3P(2/4)

#15 エージェー・エドゥ 9得点 3リバウンド 3アシスト

#16 淺野ケニー 3得点 2アシスト

#29 細川一輝 15得点 3P(5/8) 2アシスト

#32 ヨハネス・ティーマン 14得点 3P(2/3) 8リバウンド 4アシスト 2スティール

カイル・ミリング ヘッドコーチ

先週末のゲームからうまく繋げられたゲームだったと思います。先週の土曜日はあまり良くなくて、日曜日にいいプレーができて、それを繋げて前半の入りができたと思います。川崎さんは後半ファイトバックしてきて、難しいゲームになってしまったんですけど、今週末のゲームに繋げられるようなゲームだったんじゃないかなと思います。



(2Q残り6分 オフェンス、ディフェンスどちらに問題があったのか。)

両方だと思います。やはりあれだけ大量得点の差が開くと、難しいというのは選手の心理上分かるんですけど、そこで川崎さんにリズムを掴まれてしまいました。僕らは普段ディフェンスからリズムを掴むチームなんですけど、リズムを失ってしまいました。



(後半もなかなかタイムアウトを取っても改善されなかった点については)

先ほど言った通り、やはりディフェンスでリズムを掴むことができませんでした。川崎さんは後半の入り、スリーガードにして、そのガードたちにうまくかき回されてしまったかなと思います。後半の入りというのをやっぱり良くしていかないといけないと思います。



(ジョーンズ選手が帰ってきてから、ウィング陣のプレータイムを含めて、コーチがイメージしていた通りの群馬の強さに向けたいい状態に動かせているか)

トレイ選手が帰ってきてから、まだプレータイムに制限があるので、少し探っている部分はあります。ただ、やっぱり戻ってきてくれて、他のシューター陣を活かしてくれているので、すごくいいと思います。辻選手もこの間の日曜日に出られず、ローテーションが毎試合変わってしまっているので、そこをうまく今後のゲームを使って見つけていかなければいけないです。トレイ選手がプレーできている試合は17勝6敗ぐらいの勝率だと思うので、彼を健康な状態で保っていけるようにしたいです。



(シーズンの終わりに向け、今の手応えはどうか)

まだまだシーズンは長いです。ただ、最後の局面に向けて、今はより一貫性が求められて、より高い集中力が求められると思います。どのチームも最後の終盤戦のところで怪我が起きてしまったり、少しリズムが失われたりすることがあると思うので、とにかく今は選手たちに自信を与えて、心地よくプレーできるように、ということを心がけています。



(後半苦戦したのは、相手の調整によるものだったのか)

前半はボールムーブメントのところだったり、インサイドにボールを入れてそこからクリエイトできていたと思います。ただ後半、川崎さんがスリーガードを使ってきた時に、川崎さんのオフェンスも良かったんですけど、ディフェンスの部分で僕らを押し上げてきて、うまくオフェンスでアドバンテージを作ることができませんでした。

細川一輝 選手

(最大で13点か12点ぐらいまで詰められましたが、チームとしてどう評価してるのか。それでも勝ちきれたのがプラスなのか、危機感が大きいか。)

ここ最近、前半がいい試合の時の後半の入りっていうのがずっと課題でした。前回京都戦の土曜日も、前半良かったんですけど、後半で巻き返されて負けてしまったっていうところもあって、チームの中でもハーフタイムで、「もう一回0-0から始めよう」と話しましたが、受け身になるというか、ディフェンスのところでエラーが出てしまって、相手に気持ちよくシュートを打たせてしまったところで流れを持っていかれたてしまいました。その中で自分たちのオフェンスが前半と違って、うまく回らなかった、抑えられたっていうところもあるとは思うんですけど、そこをアジャストできなかったっていうところが、良くなかったかなと思ってます。



(チャンピオンシップを目指すにあたって、個人・チームで修正すべき点は)

個人としてディフェンスのところでエラーをなくして、ビッグマンともコミュニケーションを取りながらやっていかないといけないと思っています。チームとしてはクォーターごとの入りを、自分たちからアタックして流れを持ってこなきゃいけないっていうところもありますし、そうしないと上のチームには勝てないと思うので、そういうところに集中してやっていきたいです。



(岩手出身として、震災から15年目の3月11日にどのような思いでコートに立ったか)

普通にバスケができてるっていうのは、あたりまえじゃないですし、できてることに感謝してやろうと思って今日は臨みました。

藤井祐眞 選手

僕らにとって今チャンピオンシップに向けてすごい大事な一戦でもあったので、本当に勝ててよかったです。



(自分やチームで成長しているところがあれば教えてください。)

今拓人がいなくて僕がスタートなので、出だしのところの入りというところは本当に意識してやってて、京都戦もそうですけど、今日も出だしのところはうまくいってよかったなと思ってます。



(米須選手など、川崎の若手ガードとのマッチアップについての感想は)

玲音とは川崎にいた時にずっと練習してましたし、特別指定で一緒にプレーもしましたし、本当にパスが上手くて判断もいい選手で、今日の試合なんか見てもシュートもうまくなってますし、これからがすごい楽しみな選手なので、年はすごい離れてますけど、こうやってマッチアップできることは本当にすごい楽しいですし、これからも一緒に頑張っていきたいなと思っています。



(終盤戦に向けて、CSに向けての自分の役割を教えてください。)

トレイだったり、このチームの軸の選手が帰ってきたので、その選手たちとたくさんコミュニケーションをとって、もっともっとチームのために、チームに必要なことができればなと思います。