#2 齋藤拓実 選手 契約締結（複数年）のお知らせ
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社
齋藤拓実 選手 複数年契約
2026-27シーズンもドルフィンズでプレーする事になりました。東野さん、梶山さんの「ドルファミの皆さんを少しでも早く安心させてあげたい」という意見を尊重し、このタイミングでの発表となりました。
また、こういった形で発表していただける事も当たり前ではないと感じております。
日頃から支えてくださっているスポンサー様、どんな時でも応援してくれるドルファミの皆さんがあってこその選手だと思っています。
そんな皆さんと共に、Bプレミアになっても多くの歴史を作っていけるよう日々精進していきたいと思います！
まずは目の前の2025-26シーズンを全力で戦い、最期に最高の景色を見れるように一緒に頑張りましょう！
よろしくお願いします！！！
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社
愛知県名古屋市をホームタウンとするプロバスケットボールクラブ。
齋藤拓実 選手 複数年契約
このたび名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、齋藤拓実選手とB.LEAGUE 2026-27シーズンから2028-29シーズンまで、3年間の複数年契約が合意に至りましたのでお知らせいたします。
#2 齋藤拓実（さいとう たくみ）[表: https://prtimes.jp/data/corp/171266/table/38_1_0146cf39a459d736f3e55f8b40215214.jpg?v=202603120951 ]
齋藤選手 コメント
2026-27シーズンもドルフィンズでプレーする事になりました。
自分を必要としてくれたクラブ関係者に感謝しています。
そして、Bプレミアとなる新たなシーズンをこのチームで迎えれる事を嬉しく思います。
また、こういった形で発表していただける事も当たり前ではないと感じております。
日頃から支えてくださっているスポンサー様、どんな時でも応援してくれるドルファミの皆さんがあってこその選手だと思っています。
そんな皆さんと共に、Bプレミアになっても多くの歴史を作っていけるよう日々精進していきたいと思います！
まずは目の前の2025-26シーズンを全力で戦い、最期に最高の景色を見れるように一緒に頑張りましょう！
よろしくお願いします！！！
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社
愛知県名古屋市をホームタウンとするプロバスケットボールクラブ。
クラブ名には 名古屋：名古屋を全国へ、世界へ発信できるように。
ダイヤモンドドルフィンズ：イルカのようにコートを走り、ダイヤモンドのように強く光り輝く
という意味が込められています。