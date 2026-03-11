春限定デザイン、90種のシルエットから選べる『桜のペットおまもり』が3月11日より登場。

株式会社ビジュアル東京90種のシルエット刺繍から選べるペットのお守りシリーズ

株式会社ビジュアル東京（本社：東京都渋谷区）は、春限定デザイン『桜のペットおまもり』を2026年3月11日（水）から5月31日（日）までの期間限定で発売いたします。

犬・猫から小動物まで90種のシルエット刺繍と桜刺繍を組み合わせた、春限定デザイン（レギュラーサイズ）です。名入れやメモリアル仕様にも対応し、大切なペットへの想いを形にできます。

2026年1月の先行販売で「ハーネス等に直接つけられる」と反響を呼んだ、小型の『ミニ守り』も本格展開を開始。迷子札や減災対策としての実用性を重視したデザインで、ペットとの日常に安心を添えるお守りです。

■ 1. 春を彩る、期間限定デザイン『桜のペットおまもり』

左：春限定「桜のペットおまもり」（90種のシルエット×6色展開） 右：レギュラーサイズと超小型「ミニ守り」

ビジュアル東京のお守りシリーズから、春限定で『桜のペットおまもり』が登場。

2026年3月11日（水）から5月31日（日）までの期間限定で販売いたします。

【5/31までの期間限定】90種のシルエットから選べる『桜のペットおまもり』 お散歩バッグやクレートに、うちの子だけの愛らしい目印を。

犬・猫・小動物まで対応した90種類のシルエット刺繍に、可憐な桜の刺繍を組み合わせました。

■選べる刺繍シルエット（全90種類） ・犬：56種 ・猫：27種 ・小動物：7種

■選べる刺繍カラー（全6色） 赤 / 水色 / 橙 / 緑 / 桃 / 黄

■ 2. 迷子札や防災対策に。超小型『ミニ守り』が本格展開

桜のペットおまもり :https://visualtokyomart.com/collections/sakuraうちの子はリードに、私はバッグに。サイズ違いのペア持ちで、離れている時間も絆をそばに。ミニ守りはハーネスやバッグなど様々な場所に装着可能どこにでも馴染むミニサイズ。ハーネスからお散歩バッグまで

2026年1月の先行販売でご好評いただいた『ミニ守り』が、ついに本格展開を開始します。

ハーネスやリード、キャリーバッグなどに装着可能な「ミニ守り」は、軽量・コンパクトな設計で、ペットの動きを妨げません。日常のあらゆるシーンで、大切なペットを見守ります。

災害対策・迷子防止に。文字が消えない「刺繍名入れ」の安心感

ペットの迷子対策や災害への備えが重要視される中、ビジュアル東京の「お守りシリーズ」は、アクセサリーとしてだけでなく、防災ツールとしての役割も兼ね備えています。



裏面に、飼い主様の苗字と電話番号を直接刺繍するオプションをご用意。

刺繍なので文字が消える心配もなく、もしもの時の防災対策に最適です。

■ 3. 「うちの子仕様」を叶える多彩なカスタマイズ

裏面には、飼い主様の苗字と電話番号を刺繍。消えない刺繍で、もしもの時に備えて。ミニ守り :https://visualtokyomart.com/collections/mini

ビジュアル東京のお守りは、ニーズに合わせた刺繍カスタムが可能です。

名入れは、レギュラー・ミニ共に可。名入れ＋記念日はレギュラーサイズ限定仕様。（１）表面：お名前・記念日刺繍

ペットの名前や誕生日、「うちの子記念日」の刺繍に対応。

大切な節目を形に残せるパーソナルな仕様は、ペット好きの方へのギフトとして、人気のカスタマイズです。

迷子札刺繍（ミニサイズ限定仕様）（２）裏面：迷子札刺繍

ミニサイズのお守りには、迷子札オプションをご用意。裏面に苗字と電話番号を直接刺繍します。

印字や手書きの迷子札と異なり、雨濡れや摩擦で文字が消える心配がありません。

日常のお散歩から災害時まで、大切な家族を守る「消えない安心」を届けます。

メモリアル刺繍（レギュラーサイズ限定仕様）（３）裏面：メモリアル刺繍

レギュラーサイズのお守りには、生没年を刺繍できるメモリアルオプションを用意。

裏面に日付を刻み、思い出の品や遺骨カプセルを収めることが可能です。

大切なペットとの絆を残すメモリアルアイテムとしてご活用いただけます。

■ 4. 春限定 桜ピンクパッケージ 無料キャンペーン

2026年3月1１日～5月31日までの限定パッケージ「桜のペットおまもり」水色刺繍バージョン

2026年3月11日から5月31日までの期間、「桜のペットおまもり」をご購入いただいた方には、特別仕様のピンクパッケージで商品をお届けします。

ギフト仕様： そのままギフトとしてお渡しいただける、春らしいピンク色のパッケージを採用。

実施期間： 2026年3月11日（水）～5月31日（日）

＊限定数に達し次第、期間内であっても終了となる場合がございます。

■ 5. 商品概要

■ 6. 関連アイテムのご紹介

ビジュアル東京では、暮らしを明るく前向きに彩るライフスタイルアイテムやペット向け商品を展開しています。

「ペット名入れお守り」

SAWARAMASAKIの書き下ろし、ペットの愛らしい正面顔が特徴のシリーズお守りシリーズ。

名入れにも対応しており、ペット好きの方へのギフトとしても多く選ばれています。

価格：2,200円（税込）

ダックス、柴犬、トイプー、ラブラドール、アメショー、黒猫、ブリショー、エキゾチック、トラネコが展開中ペット名入れお守り :https://visualtokyomart.com/collections/pet-omamori「鏡月鑑定事務所 監修 開運カレンダー 2026」

六曜・干支・九星・土用・二十四節気・一粒万倍日・天赦日などの暦情報を掲載した人気カレンダーシリーズ。卓上版に加え、より多彩な暦情報を収録した壁掛け版も展開しています。



卓上版：990円（税込）

壁掛け版：1,980円（税込）

卓上版は、六曜、干支、九星、土用・土用間日、二十四節気、月相、一粒万倍日、天赦日、三隣亡を網羅。壁掛版は、六曜、干支、九星、宿曜、土用・土用間日、二十四節気、七十二候、月相、月齢、旧暦、一粒万倍日、天赦日、三隣亡を網羅。開運カレンダーシリーズ :https://visualtokyomart.com/collections/lucky-kaiun

高解像度画像の提供も可能です。お気軽にお問い合わせください。

■ 9. 会社概要

【株式会社ビジュアル東京について】

本社：東京都渋谷区神宮前１-１-１

URL：https://visualtokyomart.com/

事業内容：ライフスタイルブランド「VISUALTOKYO」の企画・運営、デザイン事業

