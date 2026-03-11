OCHER、第二弾となる洗顔を新発売

株式会社オーカー

紫外線対策を行う男性は、確実に増えています。しかし、塗る習慣が広がる一方で、“正しく落とす”という視点はまだ十分に共有されていません。

今回、株式会社オーカー（本社：東京都目黒区、代表取締役：服部 広毅、以下オーカー）が展開するメンズコスメブランド「OCHER（オーカー）」は独自調査を実施し、夏（6～9月）に屋外へ出る際、約4割が日焼け止めを習慣的に使用している一方で、使用者の約7割がクレンジングを行っていない実態が明らかになりました。オーカーはこの課題に応えるべく、クレンジング機能を備えながら洗顔料 「オーカー ザ デュアル クレンズウォッシュ サバンナフィグ」 を2026年４月１日に発売いたします。サンケアを塗るだけで終わらせない、“整える洗浄”という新しい習慣を提案します。

男性のサンケアは、確実に前進している

調査によると、

・「ほぼ毎回使用」15％

・「半分以上使用」29％

と、約4割が夏の屋外時に日焼け止めを習慣的に使用しています。

男性の紫外線対策は、もはや特別なものではなく、日常のケアとして定着し始めています。

“塗る”に対し、“落とす”はまだ発展途上一日の始まりに、顔を整え、気持ちを切り替える。それは、現代を生き抜く男にとっての“静かな儀式”だ。

一方で、日焼け止め使用者のうちクレンジングを使用しているのは約3割にとどまり、洗顔のみ、あるいはその他の方法で落としている層が多数を占めました。

また、

・「洗顔だけで十分落ちると思う」約45％

・「わからない」約23％

と、約7割が明確な知識を持っていない可能性が

示されており、塗る習慣は広がった一方で、

落とす習慣はまだこれからと言えます。

表 題：男性のサンケアに関する調査

調査主体：株式会社オーカー

調査方法：アンケート調査（インターネット調査による）

調査期間：2026年2月1日～2025年2月7日

調査対象：全国のオフィスワーカー男性100人（20～59歳）

皮膚科医も指摘する“落とすケア”の重要性

監修医師｜谷川 知子先生

皮膚科・形成外科専門医は次のように述べています。

「男性の紫外線対策意識が高まっていることは非常に良い傾向です。一方で、日焼け止め成分や皮脂が十分に落とせていない場合、毛穴詰まりや肌荒れの原因になることもあります。特に皮脂量が多い男性は、落とすケアも同じくらい重要です。」

男性肌に必要なのは、“落としすぎないが、残さない”設計

男性は女性と比べて水分量が少なく、皮脂量が多い傾向があります。

そのため、

乾燥 → 皮脂分泌増加 → 毛穴詰まり

という悪循環が起こりやすい特性があります。

紫外線防御剤や余分な皮脂を適切に洗浄しながら、必要なうるおいは守る。

その両立こそが、男性肌にとって重要な視点です。

OCHERが提案する「整える洗浄」体験

OCHERは、整える洗浄体験として「オーカー ザ デュアル クレンズウォッシュ サバンナフィグ」を2026年４月１日に発売予定です。

本製品の特長は以下の通りです。

・低刺激でありながら、日焼け止めや軽いベースメイクも洗い落とすクレンズ機能を搭載

・肌状態や使用シーンに応じて泥洗浄と泡洗浄の使い分けが可能

・心地よい潤い感のある洗いあがり

・視界がひらけるようなサバンナの大地を思わせる香り設計

紫外線から守ること。

そして、一日の終わりに整えること。

塗る習慣が広がった今、

次に考えたいのは、落とす習慣。

男性サンケアは、次の段階へと進もうとしています。

オーカー ザ デュアル クレンズウォッシュ サバンナフィグ

発売日 2026年４月１日（木）

容 量 100mL

価 格 単品購入2,490円（税込・送料別）/

定期購入：2,350円（税込・送料込）

U R L 単品購入：https://brand-ocher.com/shop/products/c001

定期購入：https://brand-ocher.com/shop/products/c002

Why サバンナ？｜ウォーペイントの思想を象徴する場所

オーカーが着目したのは、人類が最も過酷な環境のひとつで生き抜いてきたサバンナという場所でした。決して優しい環境ではないこの地で、人は生きる力を鍛えてきました。サバンナは、人類が心と身体を奮い立たせてきた象徴的な環境であり、ウォーペイントの思想を語る上で欠かせない舞台だとオーカーは考えました。

サバンナソイル｜サバンナの土が持つ３つの構造を再現

-サバンナの世界観を泥と香りで再構築-

古代の戦士たちが身にまとっていたのは、特別な成分ではなく、その土地にある「土」でした。 オーカーは、サバンナの土が持つ以下の3つの構造に着目し、

海泥（沖縄のクチャ）、活性炭（松由来パインチャコール）、溶岩粉末（富士山のマグマパウダー）によってその特性を再現しています。

１. 表層｜粘土鉱物の層構造― 汚れを引き寄せる力

表面積が大きく、電荷で汚れを引き寄せる高い吸着性

▶海泥（沖縄のクチャ）で再現

２. 内部｜炭化有機物の多孔質構造― 汚れを抱え込み、逃さない力

皮脂や汚れを内部に抱え込み、逃さない性質

▶活性炭（松由来パインチャコール）で再現

３. 骨格｜火山性鉱物の安定構造― 全体を支え、崩さない力

複雑な成分配合における安定性

▶溶岩粉末（富士山のマグマパウダー）で再現

サバンナフィグ｜視界がひらけるような香り設計

香りには、オーカー独自の「サバンナフィグ」を採用。フィグリーフとイチジクの青さから始まり、木の温度感、シダーウッドとアンバーへと移ろうウッディアロマティック。甘さを抑え、空気が広がるような印象を残します。密度の高い香りではなく、遮るもののない原始のサバンナのような大地を思わせる香調が、洗顔中の数分間に気持ちの切り替えを促します。

特徴１.｜低刺激で高い洗浄力

現代の男性の使用実態を踏まえ、肌への優しさと確かな洗浄力を両立する処方設計を採用しています。

特徴２.｜デュアルウォッシュ設計（用途に合わせた２通りの洗い方）

- バリア機能や鎮静効果：CICA（シカ）、アロエベラエキス、ブロッコリーエキス- 肌負担の少ない洗浄成分：キラヤ樹皮エキス、オリーブ脂由来の天然洗浄成分、ムクロジ果皮エキス- サバンナソイル発想の吸着洗浄：層状、多孔質構造が実現する高い洗浄力

肌状態や使用シーンに応じて、2通りの洗顔方法を選べる設計です。

泥そのままで洗浄高泥そのままで洗浄

泥のテクスチャーを直接塗布し、肌の上でなじませながら泡立てる方法。

▶日焼け止めやBBクリームを使用した日に

泡だてて洗浄

泡立ててから塗布する洗顔方法。摩擦をできる限り抑えます。

▶肌荒れしやすい方や敏感肌の方に

特徴３.｜心地よい潤い感のある洗いあがり

皮膚科学の知見から保水・保湿・土台作りの３要素を抑えるうるおい設計で、洗いあがりの心地よいうるおい感を実現しました。

OCHERについて

トリプルセラミド（セラミドNP・NG・AP）：バリア再構築・水分蒸散防止ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム：保水膜形成・持続保湿グリチルリチン酸2K：炎症抑制・保湿効率の土台作りLife With Philosophy.

内に秘めた強い信念や哲学こそが、人を本当に魅力的にする。

常識に流されず、自分の価値観で選び、行動する--そんな人たちが、世界をより自由で豊かなものにしていくと、私たちは信じています。OCHER（オーカー）は、それぞれの生き方を応援するスキンケアブランド。ただ肌を整えるだけでなく、内側にある信念や哲学を外側にも映し出すサポートをします。凛とした肌で自信が滲み出るような存在感を持ちながらも、しなやかに生きる内側の魅力も同時に支えたい。信念ある人があふれる社会、その一人ひとりが自分らしく輝く世界を、私たちはともに築いていきます。誰かとは違う、あなただけの哲学を。

商品への評価

ブランドローンチから8か月でメンズコスメ賞4冠を受賞

MONOQLO 2025年7月号掲載Begin 2025年9月号掲載UOMO 2025年12月号掲載MEN’S NON-NO 2025年12月号掲載