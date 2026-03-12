【スパンモデル セミナー】なぜ経験者ほど勝てなくなるのか―感覚トレードを終わらせ、再現性ある判断構造を築く無料実践講座
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDのトレード経験者を対象にした無料の【スパンモデル セミナー】をオンラインで開催いたします。本スパンモデル セミナーでは、長年トレードを続けているにもかかわらず結果が安定しない原因を「手法の問題」ではなく「判断構造の欠落」と再定義。AI分析と日本発のスパンモデルを融合し、エントリー・利確・損切・資金管理を一つの論理構造として整理します。感覚や裁量に依存しない、誰が見ても同じ判断に行き着くトレード設計を学ぶ、経験者限定の実践型FXセミナーです。
■スパンモデル セミナーが「経験者向け」である理由
FX・CFDを学び、
検証を重ね、
実戦経験も積んできた。
それでも――
結果が安定しない。
この状態にあるトレーダーは非常に多く、
しかも初心者ではなく経験者ほど深刻です。
なぜなら経験者ほど、
? 自分なりの相場観を持ち
? 過去の成功体験に縛られ
? 判断が属人化していく
からです。
本スパンモデル セミナーは、
その属人化した判断を一度解体し、
再現可能な構造として再設計するための場です。
■スパンモデルは「インジケーター」ではない
スパンモデルを
「テクニカル指標の一種」
として理解している方も少なくありません。
しかし本質は、
相場を構造として捉えるための判断フレームです。
・今はトレンド相場なのか
・どの価格帯に優位性があるのか
・どこでリスクが限定されるのか
これらを、
感覚ではなく“条件”で判断する。
本スパンモデル セミナーでは、
スパンモデルを
売買サインではなく
判断基準の軸として扱います。
■なぜ学び続けても結果が安定しないのか
多くの経験者は、
「もっと精度の高い手法があるはずだ」
と考えます。
しかし実際には、
手法の問題ではありません。
? エントリー根拠が場面ごとに変わる
? 損切りが感情でズレる
? ロットが一貫していない
これらはすべて、
判断が構造化されていない症状です。
スパンモデル セミナーでは、
相場環境 → 判断 → 行動
という流れを一本の線でつなぎます。
■AI分析×スパンモデルという組み合わせ
人の感覚は、
どうしてもブレます。
だからこそ必要なのが、
客観性です。
本スパンモデル セミナーでは、
AI分析による統計的視点と
スパンモデルによる相場構造理解を融合。
? トレード可否が明確になる
? 無駄なエントリーが減る
? 勝ち負けの理由を説明できる
トレードは、
「当てる作業」から
「判断に従う作業」へ変わります。
■スパンモデル セミナーで扱うのは“勝ち方”ではない
本セミナーは、
短期的に勝たせることを目的としていません。
目的は、
長期で崩れない判断構造を持つことです。
・なぜその相場でトレードするのか
・なぜ今は何もしないのか
・なぜそのリスク量なのか
これらを論理的に説明できる状態こそが、
再現性の正体です。
