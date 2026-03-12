【月末の請求書業務から解放】経理作業を全自動化する「AI経理チーフ」構築＆補助金活用支援サービスを開始。導入効果が1分でわかる無料診断も公開
有限会社野田収一事務所（屋号：オルタナティブコンピュータ、所在地：東京都三鷹市、代表取締役：野田収一）は、中小企業向けの「AI活用コンサルティング＋補助金活用支援」の新展開として、請求書処理や経費精算などのバックオフィス業務を自動化する「AI経理チーフ」構築パッケージの提供を開始いたしました。
■ 経営者の時間を奪う「手作業の経理」をAIに一任
月末月初の請求書発行、領収書のデータ入力、会計ソフトへの転記作業など、毎月必ず発生するバックオフィス業務は、経営者や担当者のリソースを大きく圧迫しています。
弊社では、最新のAIと自動化ツール（n8n）を組み合わせることで、これらの定型業務を24時間365日ミスなく処理する「AI経理チーフ」を貴社内に構築し、本来注力すべきコア業務への集中を支援します。
■ 「AI経理チーフ」が実現する自動化の例
- 請求書・領収書の自動読み取り：PDFや画像で届いた帳票をAI（OCR）が自動で読み取り、必要なデータのみを正確に抽出。
- 会計システムへの自動転記：抽出したデータを、お使いの会計ソフトやスプレッドシートへ自動入力。
- 経費申請のチャット完結：LINEやSlackに領収書の写真を送るだけで、経費精算フローが自動で完結する仕組みの構築。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343415/images/bodyimage1】
■ コストの壁は「補助金」で突破。申請から伴走サポート
AI・自動化ツールの導入にあたり、最大の障壁となるのが初期費用です。弊社では、AI導入補助金（旧IT導入補助金）などをフル活用し、導入費用の負担を最小限に抑えるための申請書類作成から採択後の実績報告までを一気通貫でサポートいたします。
■ 【選択式で簡単】自社の削減時間と使える補助金を無料診断
「自社の経理業務にAIを入れたら、毎月何時間楽になるのか？」「どの補助金がいくら使えるのか？」がすぐにわかる『補助金活用×DX診断』を無料で公開しております。
スマートフォンから選択式の質問にタップして答えるだけで、数分以内にご指定のメールアドレスへ「個別診断レポート」をお届けします。
▼ わずか1分・DX診断フォームはこちらから（直接診断へ進みます）
https://forms.gle/VoBxGndjmDvGJbom9
▼ サービスの詳細・初回無料面談のご予約はこちら（公式ページ）
https://alternativecomputers.org/lp/
配信元企業：有限会社野田収一事務所
■ 経営者の時間を奪う「手作業の経理」をAIに一任
月末月初の請求書発行、領収書のデータ入力、会計ソフトへの転記作業など、毎月必ず発生するバックオフィス業務は、経営者や担当者のリソースを大きく圧迫しています。
弊社では、最新のAIと自動化ツール（n8n）を組み合わせることで、これらの定型業務を24時間365日ミスなく処理する「AI経理チーフ」を貴社内に構築し、本来注力すべきコア業務への集中を支援します。
■ 「AI経理チーフ」が実現する自動化の例
- 請求書・領収書の自動読み取り：PDFや画像で届いた帳票をAI（OCR）が自動で読み取り、必要なデータのみを正確に抽出。
- 会計システムへの自動転記：抽出したデータを、お使いの会計ソフトやスプレッドシートへ自動入力。
- 経費申請のチャット完結：LINEやSlackに領収書の写真を送るだけで、経費精算フローが自動で完結する仕組みの構築。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343415/images/bodyimage1】
■ コストの壁は「補助金」で突破。申請から伴走サポート
AI・自動化ツールの導入にあたり、最大の障壁となるのが初期費用です。弊社では、AI導入補助金（旧IT導入補助金）などをフル活用し、導入費用の負担を最小限に抑えるための申請書類作成から採択後の実績報告までを一気通貫でサポートいたします。
■ 【選択式で簡単】自社の削減時間と使える補助金を無料診断
「自社の経理業務にAIを入れたら、毎月何時間楽になるのか？」「どの補助金がいくら使えるのか？」がすぐにわかる『補助金活用×DX診断』を無料で公開しております。
スマートフォンから選択式の質問にタップして答えるだけで、数分以内にご指定のメールアドレスへ「個別診断レポート」をお届けします。
▼ わずか1分・DX診断フォームはこちらから（直接診断へ進みます）
https://forms.gle/VoBxGndjmDvGJbom9
▼ サービスの詳細・初回無料面談のご予約はこちら（公式ページ）
https://alternativecomputers.org/lp/
配信元企業：有限会社野田収一事務所
プレスリリース詳細へ