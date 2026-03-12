十二単の所作「空蝉」がパリのランウェイのフィナーレを飾る Love Unlimited と日本文化表現団体「あわい」が協力し日本文化を発信
2026年3月7日（現地時間）、フランス・パリで開催された
「SMGlobal Catwalk Paris Couture Fashion Week Gala」 において、日本の伝統衣装 十二単 が披露された。
オンラインコミュニティ Love Unlimited のメンバー5名がモデルとして出演し、日本文化表現団体 「あわい」 が提供する十二単を 樋口由香 が着用。パリのランウェイで日本文化の魅力を紹介する舞台となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343931/images/bodyimage1】
ランウェイのフィナーレで披露された十二単の所作 「空蝉（うつせみ）」。衣を大きく広げる優雅な演出が会場の注目を集めた。
十二単の着付けおよび所作は、日本文化表現団体「あわい」の 古谷野貢 と、同団体代表の 岸本浩加 が担当。伝統的な所作「空蝉」により、日本文化を象徴する演出がランウェイの最後を飾った。
また 樋口由香のヘアメイクは「あわい」のメンバーが担当し、日本文化の表現をチームで支える形となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343931/images/bodyimage2】
十二単の装束と所作を披露する様子。
今回のプロジェクトでは、オンラインコミュニティ Love Unlimited のメンバーがモデルとして出演するとともに、メイクや準備などもメンバー同士が協力して行われた。
また、その他のモデルのヘアメイクはグレース智佳子が担当し、多くの協力によってランウェイが実現した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343931/images/bodyimage3】
さらにランウェイに先立ち、Love Unlimited と「あわい」のメンバーは 着物姿でパリの街を歩く文化交流活動も行った。
日本の伝統衣装を着てパリの街を歩くことで、現地の人々や観光客に日本文化の魅力を紹介する機会となった。
着物の着付けは 古谷野貢 が担当した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343931/images/bodyimage4】
着物姿でパリの街を歩く「あわい」のメンバー。
Love Unlimitedの出演モデルは以下の5名。
小松英子
中谷和代
秋山ゆうこ
樋口由香
伊藤亜衣
本プロジェクトは 高森雄登 がプロデュースし、コミュニティメンバーと日本文化団体の協力によって実現した。
イベント概要
イベント名
SMGlobal Catwalk Paris Couture Fashion Week Gala
開催日
2026年3月7日（パリ現地時間）
会場
Normandy Le Chantier Hotel（フランス・パリ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343931/images/bodyimage5】
配信元企業：LOVE UNLIMITED
