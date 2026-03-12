【新製品プレビュー】StreamFabよりARD Mediathek専用ダウンローダーが新登場。消えてしまう前に、お気に入りのライブラリをあなたのPCへ
「後で見ようと思っていたドキュメンタリーが、いつの間にか配信終了していた……」
「PCでダウンロードして、移動中に大画面のタブレットでじっくり見たいのに……」
ARD（ドイツ公共放送連盟）のコンテンツは、その高い教育性や芸術性で世界的に評価されている反面、権利上の都合により公開期間が短く設定されているのが難点です。
この度、StreamFabのラインナップに新しく加わる『StreamFab Ard Downloader』は、そんな「今しか出会えない」貴重な映像を、配信期限に縛られることなく、あなたのライフスタイルに合わせて楽しむための新しいソリューションです。
【学習と趣味をより豊かに -- 言語習得のサポートツールとして】
ドイツ語学習者にとって、生きた教材であるARDの映像は宝の山です。本製品は、学習効率を考慮した設計となっています。
柔軟な字幕管理：語学学習に欠かせない字幕機能。SRT形式で字幕を抽出すれば、翻訳ソフトでの解析や、自分だけの学習ノート作成への活用もスムーズです。
高画質なポータビリティ：動画は汎用性の高いMP4形式で保存されます。iPadやスマートフォンに転送すれば、通勤・通学中も電波状況を気にせず、1080pのクリアな映像で学習に集中できます。
【操作はシンプルに -- 忙しい日常にフィットする設計】
複雑な設定を排し、誰でも直感的に使いこなせるインターフェースを目指しました。
一括ダウンロード：気になるシリーズものも、ワンクリックで全話取得。一本ずつURLを操作する手間を省きます。
予約機能：指定した時間に自動で保存を開始。時差のあるコンテンツも、朝起きた時にはあなたのPC内に準備が整っています。
【高品質な視聴体験 -- ARD+の真価を再現】
最新の解析技術により、1080p Full HDの画質はもちろん、AAC 5.1chサラウンド音響（ARD+コンテンツ対応）もサポート。リビングの大画面テレビでも、ノイズを抑えた没入感のある体験を提供します。
【3本無料体験キャンペーン実施中】
現在、新製品のリリースを記念して、最初の3本まで全ての機能を無料でお試しいただける体験版を提供しています。まずは、お気に入りの番組がいつでも手元にある安心感を体験してみませんか？
公式サイト：https://streamfab.jp/
※記載内容が公式サイトの情報と異なる場合は、すべて公式サイトの情報を優先するものとします。
配信元企業：日進斗金合同会社
