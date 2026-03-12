パワー系アクション俳優・大東賢、ラジオ番組『小材直由のマニア経済学』１４日の放送は１回目の再放送、週末はラジオでパワー系アクション俳優・大東賢の話を聴こう！
パワー系アクション俳優の大東賢が、おもちゃ鑑定士として知られる小材直由氏のラジオ番組『小材直由のマニア経済学』の放送案内です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343812/images/bodyimage1】
小材直由氏は、アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を鑑賞し、「この映画は広めるべきだ！」と評価しています。
シネマトゥデイニュースより
https://www.cinematoday.jp/news/N0149641
小材直由氏は、テレビ番組「開運!なんでも鑑定団」出演などでも知られています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343812/images/bodyimage2】
放送日時（2回構成）
３月
・7日（土）12:30～ 終了
・14日（土）12:30～（再放送）
・21日（土）12:30～
・28日（土）12:30～（再放送）
スマートフォンからも視聴可能です。時間になれば下記リンクからアクセスできます↓↓
https://www.jcbasimul.com/miyoshifm
アクション映画に関するマニアックな話題が展開される今回のラジオ放送、ぜひお聴きください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343812/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
