【iPhone/Android】スマホのゴミ箱から完全削除した写真・動画を復元する方法
Tenorshare Co., Ltd.は、3月11日（水）、Androidスマホデータ復元ソフト「UltData for Android」の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、登録バグを修復しました。
スマートフォンで写真や動画、ファイルを削除すると、多くの場合はすぐに完全削除されるわけではなく、一度「ゴミ箱」や「最近削除した項目」に保存されます。しかし、ゴミ箱を空にしてしまったり、保存期間が過ぎたりすると、データは完全削除された状態になります。そのため「スマホのゴミ箱で完全削除したデータは復元できるのか」と疑問に思うユーザーも少なくありません。
実際には、削除の状況やバックアップの有無によっては、完全削除されたデータでも復元できる可能性があります。本記事では、スマホのゴミ箱の場所や復元方法について、iPhoneとAndroidそれぞれのケースを紹介します。
Part1.スマホのゴミ箱はどこ？ゴミ箱から削除した写真・動画を復元する方法
スマホにはパソコンのような共通のゴミ箱はなく、アプリごとにゴミ箱機能が用意されていることが多いのが特徴です。写真アプリやクラウドサービスなどでは、削除されたデータが一定期間保存され、その間であれば簡単に復元できます。
iPhoneの場合
iPhoneでは、写真や動画を削除すると「写真」アプリ内の「最近削除した項目」に保存されます。このフォルダでは削除したデータが約30日間保存されており、その期間内であれば復元することが可能です。
基本手順は以下の通りです。
1.「写真」アプリを開く
2.「アルバム」をタップ
3.「最近削除した項目」を選択
4.復元したい写真を選び「復元」をタップ
Androidの場合
Androidスマホでは、Googleフォトやメーカー独自のギャラリーアプリにゴミ箱機能が搭載されていることが多く、削除した写真や動画は一定期間保存されます。Googleフォトでは通常約60日間ゴミ箱に保存され、その期間内であれば復元できます。
1.Googleフォトを開く
2.「ライブラリ」をタップ
3.「ゴミ箱」を選択
4.復元したい写真を選び「復元」をタップ
Part2.スマホのゴミ箱を空にした後でも復元できる？
スマホのゴミ箱を空にしてしまうと、データは完全削除されたように見えますが、実際にはストレージの仕組みによりデータの痕跡が一時的に残っている場合があります。そのため、削除後の状況によっては写真や動画などのデータを復元できる可能性があります。一般的には、クラウドバックアップの確認やデータ復元ソフトの利用などの方法で復元できるケースがあります。
Part3.iPhoneのゴミ箱から完全削除したデータを復元する方法
iPhoneでゴミ箱から完全削除したデータでも、いくつかの方法で復元できる可能性があります。状況に応じて次の方法を試してみましょう。
方法1.iCloudバックアップから削除した写真・動画を復元する
iPhoneがiCloudにバックアップされている場合、削除前のバックアップからデータを復元できる可能性があります。
この方法ではスマホを初期化してバックアップを復元する必要があります。
基本的な手順：
1.iPhoneを初期化する
2.初期設定を開始する
3.「iCloudバックアップから復元」を選択
4.削除前のバックアップを選ぶ
5.バックアップの作成日時によっては、削除された写真やデータを取り戻せる可能性があります。
