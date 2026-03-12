金券広場で日本円ステーブルコイン「JPYC」決済を追加 ～ビットコイン・イーサリアム・XRPに続く第4の暗号資産決済手段～
JPYCは1JPYC＝1円に価値が連動しているため、従来の暗号資産と異なり価格変動のリスクがなく、日本円と同じ感覚でご利用いただけます。2025年10月の改正資金決済法施行により「電子決済手段」として正式に発行が開始された、法的に裏付けられたステーブルコインです。
日本では暗号資産の売買は活発に行われていますが、それを商品の支払いに使用できるところがほとんどありません。当社は暗号資産で商品購入できる場を広げることで、暗号資産の流動性を高め、利便性の向上と価値創造の一助になればと考えております。
### ■ JPYC決済の特徴
- 1JPYC＝1円のため、支払い時の価格変動リスクがありません
- ブロックチェーン技術により、24時間365日いつでも決済が可能です
- QRコード送金により簡単に送金ができます
- 銀行振込やクレジットカードと比較して、手数料を抑えた決済が可能です
### ■ 取扱い商品
商品券類、旅行券、株主優待券、ビール券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード類、映画前売り券、テーマパークチケット（ディズニー、USJ、レゴランド等）、割引券など。
※コンサートやスポーツなどの興行チケットは対象外です。
### ■ 対応している暗号資産（全4種）
| 暗号資産 | 対応時期 |
|----------|---------|
| ビットコイン（BTC） | 2021年5月～ |
| リップル（XRP） | 2021年5月～ |
| イーサリアム（ETH） | 2021年8月～ |
| JPYC | 2026年3月～（NEW） |
### ■ ご利用方法
kinken.site（https://kinken.site）で購入したい金券を選択し、支払い方法で「JPYC」を選択。表示されるウォレットアドレスへJPYCを送金いただくと、着金確認後に金券が発送されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343930/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343930/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343930/images/bodyimage3】
配信元企業：エントリー株式会社
