PADI、「マリンダイビングフェア2026」に出展～全国のPADIダイビングショップが集結する「PADIビレッジ」を展開～
スクーバダイビングの教育機関であるPADI（株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン、本社：東京都中央区 代表取締役：伊東正人）は、2026年4月3日（金）～5日（日）に東京・池袋サンシャインシティ文化会館で開催されるアジア最大級のダイビングイベント「マリンダイビングフェア2026」に出展します。
「マリンダイビングフェア」は、ダイビング・ビーチリゾート・水中写真・環境活動など、海に関わるさまざまな分野が集まるアジア最大級のイベントです。毎年多くのダイバーや海好きが来場し、初心者からベテランまで幅広い層が楽しめる内容となっています。
詳しくはこちら
https://blog.padi.com/jp/marine-diving-fair-2026-info/
________________________________________
全国のPADIショップと直接出会える「PADIビレッジ」
PADIブースでは、日本各地のPADIダイビングショップが集まる「PADIビレッジ」を展開します。
来場者は、ダイビングの始め方、ステップアップコース、国内外のダイビングツアーなどについて、インストラクターやショップスタッフと直接相談することができます。
これからダイビングを始めたい方にとっては、自分に合ったショップを見つけるきっかけに。
すでにダイバーの方にとっても、新しい海や次のステップを見つける場として楽しんでいただけます。
(1) PADIコース申し込みで限定Tシャツをプレゼント
会場でPADIコースをお申し込みいただいた方には、数量限定のオリジナルTシャツをプレゼントします。
今回の限定Tシャツのテーマは 「Dive into Japan」。
日本各地のダイビングポイント名でクジラのシルエットを表現した特別デザインです。
自分が潜った場所を探したり、これから行きたい海を見つけたりと、ダイバーの旅心をくすぐる一枚です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343882/images/bodyimage1】
※各サイズ数量限定、なくなり次第終了
(2) ツアーお申し込みで抽選に参加
会場では、PADIコースだけでなく、PADIショップが提供するダイビングツアーをお申し込みいただいた方も抽選にご参加いただけます。
次のダイビングの計画を立てながら、抽選にも挑戦することができます。海の予定とあわせて、ぜひこの機会をお楽しみください。
(3) SNSフォローで参加できる「日本一周スタンプラリー」
PADIブースおよびPADIビレッジでは、「日本一周スタンプラリー」を実施します。PADIビレッジに出展しているPADIショップの各エリア（東日本・中日本・西日本・沖縄）のSNSアカウント4つと、PADIジャパン公式SNSの合計5アカウントをフォローしてスタンプを集めると、先着順でPADIブースにてプレゼントをお渡しします。
(4) 60周年記念価格でCカード再発行受付
PADIブースでは、Cカード（認定カード）の再発行手続きを受け付けます。
お申し込みから手続き完了まで、その場で完了します。カードを紛失した場合はもちろん、「新しいデザインのカードが欲しい」という方の再発行も可能です。
今回は、会場限定で、PADI設立60周年にちなみ、すべての価格に“60”を取り入れた記念価格でご提供します。
60周年デザインカード
・プラスチックカード
通常価格 8,030円 → 6,060円（税込）
・プラスチックカード + eCard（デジタルCカード） コンボ
通常価格 10,439円 → 8,060円（税込）
