【令和8年税制改正対応】相続税増税に対応するための相続税対策「贈与８手法」セミナーを4月22日より開催
一般社団法人 日本相続対策研究所(所在地：東京都品川区、代表理事：本間 絵美子)は、『 【知らないと大損！】よくわかる相続税対策・贈与8手法』セミナーを、2026年4月22日( 水 )より品川区立総合区民会館(きゅりあん)にて随時開催いたします。
相続税対策・贈与8手法
相続や贈与の税制は複雑で落とし穴が多く、贈与も含め、安易な考えで相続税対策に取り組むことは大変リスクが高いものです。
また最近は、貸付用不動産の5年内評価見直し、教育資金贈与特例の廃止、暦年贈与の持ち戻し期間の長期化など、相続税の増税傾向が容赦なく続いています。
そういった現状を踏まえ、10年以上相続税対策に取り組んできた講師が、一般の方向けに複雑でわかりにくい税制やリスク、重要な情報を中心に、増税でもよりよい節税策を考えるためのセミナーを開催します。
日本相続では、今後の相続税対策で混乱する一般の方に有益な情報を提供することにより、高齢化の進む日本社会において、老後と相続対策を通して、安心と幸せな未来を創造することを目的として活動してゆきます。
■セミナー概要
テーマ ： 【知らないと大損！】よくわかる相続税対策・贈与８手法 セミナー
～「しっかり相続税を節税する」たくさんの選択肢・重要な節税知識～
日時 ： 2026年 4月22日(水曜) 19:00～20:30 受付18:50～
対象者 ： 一般の方 （士業・業者の方は不可）
講師 ： 本間 文也
開催場所： 品川区立総合区民会館(きゅりあん) 第 2 グループ活動室
(東京都品川区東大井5-18-1)
詳細URL ： https://jsr.or.jp/about_seminnar/souzokuzeitaisaku4/
■講師プロフィール
一般社団法人 日本相続対策研究所 所長 本間 文也
エックスアイティー株式会社 代表取締役
東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長
【経歴】
2010年 NPO法人 関西事業再生支援センター 事務局長
2011年 NPO法人 BS経営研究所 所長
2016年 一般社団法人 日本相続対策研究所 所長
2024年 東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長
https://souzokutaisaku.jp/
ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、
公認 不動産コンサルティングマスター、ADR(裁判外紛争解決手続)調停人
【講演実績】
東京税理士協同組合(36時間研修講師)・東京土地家屋調査士会・公益社団法人東京都宅地建物取引業協会・2020資産運用EXPO大阪・国家公務員共済組合連合会・警視庁職員互助組合・NTT DATA(JAバンク)・早稲田大学エクステンションセンター・大牟田法人会・パナソニックエレクトリックワークス(旧松下電工)労働組合・第一三共ビジネスアソシエ株式会社労働組合・LIFULL HOME'S Business・マネックス証券株式会社・保険会社・ハウスメーカー・不動産管理会社など
【取材協力歴】
NHK フジテレビ 読売新聞 朝日新聞 韓國日報 韓国経済新聞
税界タイムス 全国賃貸住宅新聞 月刊 家主と地主
■本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 日本相続対策研究所
TEL ： 03-6277-2386
MAIL： office@jsr.or.jp