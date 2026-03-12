【コマースロボ活用セミナー】 ECシステム費を40%削減！2,000社が選ぶ「OMS×WMS一体型」活用セミナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343620/images/bodyimage1】
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、倉庫事業者およびEC事業者を対象に、EC運営の利益率改善をテーマとした無料ウェビナー『ECシステム費を40%削減！2,000社が選ぶ「OMS×WMS一体型」活用セミナー』を開催いたします。
コマースロボサービスページ（一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
【ウェビナー内容】
競争が激化するEC業界、膨らみ続ける「見えないコスト」をどう削るか?
EC市場の拡大に伴い、出荷件数が増えても「利益が残らない」という課題に直面する事業者が急増しています。その大きな要因の一つが、受注管理（OMS）と倉庫管理（WMS）が分離していることによる非効率です。具体的には、二重入力、データ連携のタイムラグ、確認作業の属人化といった“見えない人件費”が発生し、物流現場の利益率を圧迫しています。
本セミナーでは、年間6,000万件の出荷を支える「コマースロボ」の活用事例をもとに、これらのムダを徹底的に排除し、
ECシステムコストを最大４0%以上削減（事例有）しながら、高収益な物流体制を構築する方法について、具体的な事例とともに解説します。
【本セミナーで解決できる課題】
・複数システム利用による月額費用や保守工数を削減したい
・受注から出荷準備までの事務作業（バッチ処理・RPA）を自動化し、人員を最適化したい
・誤出荷や連携ミスによる再送コスト・クレーム対応費用を削減したい
・人件費が高騰する中、出荷単価を下げながら利益を確保する方法を知りたい
【開催概要】
タイトル：
【コマースロボ活用セミナー】ECシステム費を40%削減！！ 2,000社が選ぶ「OMS×WMS一体型」活用セミナー
開催日時：3/ 18（水）12:00~12:30（30分）
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
対象：倉庫事業者、EC事業者、物流DXを検討中の経営者・責任者
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://share-na2.hsforms.com/1GIfRtWshT_Weue7tkmixlQdw3gx
※途中入退室可能です。
【講師紹介】
講師：日朝 健一
株式会社コマースロボティクス 営業部 部長
大学卒業後、組込系システム会社に入社。エンジニアから営業へ転身後
一貫してシステム営業に従事。その後、物流会社にて「現場の痛みを知る営業」として
累計3,000社以上の物流相談に対応。B2C、B2B、様々な案件の立ち上げ・運用を通じて
現場の属人化解消と収益化を支援してきた。
現在は株式会社コマースロボティクスにて、年間6,000万件の出荷を支えるインフラ提供に従事。
「3,000社の現場知見」×「エンジニア視点のIT活用」を武器に
倉庫事業者が荷主から選ばれ続けるためのDX戦略を提唱している。
【コマースロボティクスのサービスについて】
シリーズ有料利用者数2,000社、年間6,000万件（25年度実績）
●コマースロボ（RPA内蔵型の一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、倉庫事業者およびEC事業者を対象に、EC運営の利益率改善をテーマとした無料ウェビナー『ECシステム費を40%削減！2,000社が選ぶ「OMS×WMS一体型」活用セミナー』を開催いたします。
コマースロボサービスページ（一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
【ウェビナー内容】
競争が激化するEC業界、膨らみ続ける「見えないコスト」をどう削るか?
EC市場の拡大に伴い、出荷件数が増えても「利益が残らない」という課題に直面する事業者が急増しています。その大きな要因の一つが、受注管理（OMS）と倉庫管理（WMS）が分離していることによる非効率です。具体的には、二重入力、データ連携のタイムラグ、確認作業の属人化といった“見えない人件費”が発生し、物流現場の利益率を圧迫しています。
本セミナーでは、年間6,000万件の出荷を支える「コマースロボ」の活用事例をもとに、これらのムダを徹底的に排除し、
ECシステムコストを最大４0%以上削減（事例有）しながら、高収益な物流体制を構築する方法について、具体的な事例とともに解説します。
【本セミナーで解決できる課題】
・複数システム利用による月額費用や保守工数を削減したい
・受注から出荷準備までの事務作業（バッチ処理・RPA）を自動化し、人員を最適化したい
・誤出荷や連携ミスによる再送コスト・クレーム対応費用を削減したい
・人件費が高騰する中、出荷単価を下げながら利益を確保する方法を知りたい
【開催概要】
タイトル：
【コマースロボ活用セミナー】ECシステム費を40%削減！！ 2,000社が選ぶ「OMS×WMS一体型」活用セミナー
開催日時：3/ 18（水）12:00~12:30（30分）
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
対象：倉庫事業者、EC事業者、物流DXを検討中の経営者・責任者
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://share-na2.hsforms.com/1GIfRtWshT_Weue7tkmixlQdw3gx
※途中入退室可能です。
【講師紹介】
講師：日朝 健一
株式会社コマースロボティクス 営業部 部長
大学卒業後、組込系システム会社に入社。エンジニアから営業へ転身後
一貫してシステム営業に従事。その後、物流会社にて「現場の痛みを知る営業」として
累計3,000社以上の物流相談に対応。B2C、B2B、様々な案件の立ち上げ・運用を通じて
現場の属人化解消と収益化を支援してきた。
現在は株式会社コマースロボティクスにて、年間6,000万件の出荷を支えるインフラ提供に従事。
「3,000社の現場知見」×「エンジニア視点のIT活用」を武器に
倉庫事業者が荷主から選ばれ続けるためのDX戦略を提唱している。
【コマースロボティクスのサービスについて】
シリーズ有料利用者数2,000社、年間6,000万件（25年度実績）
●コマースロボ（RPA内蔵型の一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
プレスリリース詳細へ