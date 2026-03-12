GalaxyBooks株式会社、2026年2月に大阪府堺市にある「泉北BASE」へ50タイトルの書籍・絵本を寄贈【BatonBooks】
ギャラクシーブックス（所在地：大阪市西区、代表取締役社長：加戸 昌哉）は出版社を運営しつつ、社会貢献のひとつに書籍寄贈活動を展開しています。
この度、2026年2月に大阪府堺市にある「泉北BASE」へ50タイトルのの書籍・絵本を寄贈をさせていただきました。
【泉北BASE】
活動10年目を迎える「志塾フリースクールラシーナ」が提示する、複合的支援の最前線。特定非営利活動法人 志塾フリースクールラシーナ（本部：大阪府富田林市、以下ラシーナ）は、2016年に創設以来、不登校や発達に課題のあるこどもたちの支援を行ってきました。富田林市、堺市中区、同南区の3拠点とオンライン学習塾など、多角的な支援を展開しています。
現在、不登校児童生徒数は過去最多を更新し続け、その背景には発達障害、家庭の経済的困窮、学習困難など、複数の要因が絡み合っているケースが少なくありません。ラシーナは、これらの課題を切り離して考えるのではなく、一つの場所で多機能に支える「包括的支援」を実践してきました。その形を具体化した施設が堺市南区にある泉北BASE（2023年～）です。「フリースクール×コミュニティカフェ×子ども食堂」を融合。2023年のオープンからわずか2年半で累計来訪者数4,000人を突破し、年間100組以上の視察を受け入れる、全国屈指の地域共生モデルです。
駄菓子屋やまちライブラリーなどを併設することで、支援が必要な子どもだけでなく、地域住民が自然と集まる仕組みを構築しました。 「支援される側」と「支援する側」の境界線を溶かし、誰でもふらっと立ち寄れる場を作ることで、孤立を防ぐセーフティネットとして機能しています。この独自の取り組みは、自治体や教育関係者から、高い評価と期待を受けています。
企業名：特定非営利活動法人 志塾フリースクールラシーナ
(施設名)：泉北BASE（せんぼくベース）
住所：堺市南区城山台2-2-8
代表者：田重田 勝一郎
電話：072-289-8716
HP：https://lacina.shijuku-fs.org/
寄贈書籍一覧
1 『奇跡を起こす種は あなたの中に』 須賀えり子
2 『こどもがピアノでしあわせになる方法』 大粼万智子
3 『引越しで「私」と「暮らし」を整えよう ～新居はお気に入りだけで暮らしたい～』 門野内絵理子
4 『子育ては90％の試練から得る10％の喜び いつか10％が110％になる日まで 子どもが親に耳を傾けるのは10歳まで 子どもと一緒に成長しながらママになる』 あきしょうこ
5 『あなたはあなたのままで愛されている』 北村佳緒里
6 『もう、1ミリも諦めない！ 私らしく輝く私になる60の方法 ～諦めなかったら夢は叶う～』 岩崎暢子
7 『自分の宝を大切に ～あたたかい想いを次世代に～』 橋本絹子
8 『ちょっとした勇気を与える100の言葉』 奥野洋子
9 『笑いに作り方』 西川栄二
10 『「とと」と「とっと」と「発達障害」』 平林景
11 『健康の超常識 ここにあり！』 清水友浩
12 『子育てに悩んだらNLPを学べ ～子育てのカギは無意識にあった～』 竹井勝之
13 『スマホ護身術』 生駒大貴
14 『おむつはずし・親子英語・読み聞かせ 子どもの生き方を育む “今” 母として出来ること』 渡邊いくみ
