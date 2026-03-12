GalaxyBooks株式会社、2026年2月に大阪府堺市にある「泉北BASE」へ50タイトルの書籍・絵本を寄贈【BatonBooks】

GalaxyBooks株式会社、2026年2月に大阪府堺市にある「泉北BASE」へ50タイトルの書籍・絵本を寄贈【BatonBooks】