【21LIVE】3月16日（月）より『ビール星人を集めよう！』開催！TOP3入賞で限定オリオンビールギフトをプレゼント
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月16日（月）から3月18日（水）の3日間限定イベント『ビール星人を集めよう！』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343682/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼春はみんなで乾杯しよう！／
限定オリオンビールや特別ギフトをゲットするチャンス！
3月16日（月）より、『ビール星人を集めよう！』を開催します。
期間中、「オキコレ」タブ内の対象ギフト『300ガチャ』『200ガチャ』から出現する「ビール星人」を獲得するとランキングに反映されます。
見事TOP3にランクインしたライバーには、オリオンビール限定セットや新シリーズなど、豪華ビールギフトをプレゼント！
さらに、ビール星人の獲得数に応じて、限定缶バッジやビール共通券などの特別プライズも用意されています。
また、リスナー向けのプライズや限定ミッションも同時開催。
条件を達成すると特別ギフトが手に入るチャンスも！
春のワクワクする時間を、21LIVEの配信で一緒に楽しみましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343682/images/bodyimage2】
▼ライバープライズ▼
★ランキング1～3位
└(1)～(5)までの中から、上位の方よりお好きなギフトをお選びいただけます。
(1)ギフトセット：【限定】今だけWATTA8種12缶セット
（WATTA350ml定番6種、限定2種：霧の紅茶アップルティーサワー・南国イチゴ入り）
(2)ギフトセット：【限定】こだわりの沖縄クラフト5種10缶 飲み比べギフト（いちばん桜入）
(3)ギフトセット：【限定】 ビールオールスター飲み比べ 8種12缶セット（いちばん桜・75BEER 島光琥珀エール入り）
(4)ギフトセット：【限定】オリオン 沖縄クラフト5種10缶 飲み比べギフト（いちばん桜入）
(5)ギフトセット：【季節限定】オリオン いちばん桜 ギフトセット（いちばん桜350ml×12缶）
★ビール星人30個集めた方全員
└お花見限定 ビール星人の缶バッジ
★ビール星人15個集めた方全員
└ビール共通券（缶350ml2缶）1枚
▼リスナープライズ▼
☆ビール星人100個獲得＆1～3位
└お花見限定 ビール星人ゴールドバッジ
☆ビール星人100個獲得＆4～7位
└お花見限定 ビール星人シルバーバッジ
☆ビール星人50個獲得
└お花見限定 ビール星人ブロンズバッジ
▼イベント期間中はリスナー限定ミッションが追加！▼
200Cガチャと300ガチャから出現するキャラクターを集めて、ハートシーサーギフト（50G）や、うお座ギフト（20G・50G）、3月の誕生石アクアマリンギフトを手に入れましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343682/images/bodyimage1】
