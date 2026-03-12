【21LIVE】3月16日（月）より『BOYS&GIRLSグランプリ』開催！ランキング上位入賞で21LIVE公式モデルに！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月16日（月）より『BOYS & GIRLSグランプリ』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343633/images/bodyimage1】
＼上位ランクインで公式モデルに！／
今月の殿堂入りライバーを目指そう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月16日（月）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』を開催します。
期間中に集めたギフト数に応じて順位が決まり、上位にランクインしたライバーには21LIVE公式Webサイトでのモデル出演権など、注目の特典をプレゼントします。
ランキング1位のライバーは、「F.Enterprise」公式サイトでのバナー掲載や「公式ライバーになろう！」ページでの特別掲載など、公式モデルとして活躍できるチャンスも！
さらに、ボーダー達成で「BOYS＆GIRLS」プロフ背景を獲得でき、プロフィール画面を豪華に彩ることができます。
この機会に、配信を盛り上げて今月の殿堂入りを目指し、21LIVEの公式モデルとして注目を集めましょう。
＼プライズ詳細／
★21公式モデル★
●総合ランキング1～8位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト動画出演権
●総合ランキング1～3位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト画像出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343633/images/bodyimage2】
★プロフ背景★
●10万GOLD以上達成+1～3位
●10万GOLD以上達成
●5万GOLD以上達成
└すべて「殿堂入り版プロフ背景」となり、達成条件ごとにデザインが異なります。
★「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、ご本人様のコメント付きで大きく紹介
└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343633/images/bodyimage3】
★「公式ライバーになろう」ページにて特別掲載★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└グランプリを勝ち取ったトップライバーとして紹介
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
3月16日（月）～3月22日（日）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS／GIRLSランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343633/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ