【21LIVE】配信の盛り上がりをスコア化！『配信ポイントが人気の証』3月18日（水）より公式ライバー限定で開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月18日（水）より『配信ポイントが人気の証』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343600/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼配信の勢いが“人気の証”になる1週間／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、3月18日（水）から3月24日（火）まで『配信ポイントが人気の証』を開催します。
本イベントは、当月の確定ランクが公式ライバーの方のみ参加できるランキング企画です。
配信中の盛り上がりが「配信ポイント」として集計され、リスナーとの交流や視聴状況などが人気度の目安として反映されます。
ランキングTOP10入賞で、21オリジナルグッズをプレゼント！さらに、10万ポイント以上達成で、達成数に応じた「人気ライバーの称号」プロフィールバッジを進呈します。
この機会に配信をさらに盛り上げて、豪華プライズ獲得を目指しましょう！
＞＞注目のプライズ
＼21オリジナルグッズ／
★ランキング1位
・21オリジナル シーサーのぬいぐるみ(小)
★ランキング2～3位
・21オリジナル LOVEシーサーのクッション
★ランキング4～5位
・21オリジナル カードフォルダー
★ランキング6～10位
・リアル21カード（5パック）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343600/images/bodyimage2】
＼人気ライバーの称号バッジ／
☆50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者のバッジはナンバーリング付き！
☆20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号
☆10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343600/images/bodyimage3】
＞＞配信ポイントとは？
配信ポイントは、ライブ配信中の盛り上がりに応じて加算される指標です。
配信を視聴しているリスナー数、コメント、ハート、ギフトなどのリアクションがポイントに反映されます。
また、同時視聴者数や視聴時間の長さもポイントに影響します。さらに、顔出し配信をおこなうと配信ポイントが20％アップ！
※マスク着用での顔出し配信も可能です。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
3月18日（水）～3月24日（火）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※顔出し配信の際は、配信開始前の画面で『顔出し配信』にチェックを入れてください。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343600/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
