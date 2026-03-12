Botaはバイオ製造向けフィジカルAI（Physical AI）プラットフォーム「SAION AI」を発表

サンフランシスコおよび中国・杭州、 2026年3月11日 /PRNewswire/ -- AIが認知・生成能力を通じてデジタル世界を再構築するにつれ、新たなフロンティアが出現しています：フィジカルAI- 物理的な世界を知覚し、推論し、行動する インテリジェントシステムです。

本日、Botaはバイオ製造向け初のフィジカルAIプラットフォーム 「SAION AI」を発表しました。





SAION AIは、 インシリコ設計に 留まりません。それどころか、エンド・ツー・エンドの実験を通じて、認知、オーケストレーション、クローズド・ループ実行を統合し、生物学的発見とバイオ製造を継続的に最適化するフルスタックのフィジカルAIプラットフォームです。

SAION AIは3層のアーキテクチャ上に構築されています：認知、オーケストレーション、実行.

大規模な言語モデルを搭載したこのプラットフォームは、科学的推論と現実世界の実験実行を統合します。このアーキテクチャにより、生物学的システムの理解から実験室での実験までのシームレスなオーケストレーションを可能になり、バイオ製造のための自己最適化型クローズドループを形成します。





認知：マルチスケールの生物学的理解

認知層は、Botaの「Cell2Cloudバイオファウンドリ」（Cell2Cloud Biofoundry）のデータに基づいて構築されており、数千万もの実験データポイント、数百万もの科学出版物や特許、そして公開生物学的データベースを統合しています。最先端の「AI4Science」モデルと組み合わせることで、SAION AIは遺伝子-タンパク質-細胞-発酵の連続体全体にわたるマルチスケールの理解を発展させ、体系的な設計とデータ駆動型の科学的決定を可能にします。

オーケストレーション：インテリジェント研究コーディネーション

オーケストレーション層は、エージェントハーネスのオーケストレーションエンジンを中核に構成され、LLM推論を活用して、マルチエージェントのコラボレーション、ツールの呼び出し、そしてエンドツーエンドの科学的ワークフローを調整します。

この層は、複雑な目標を構造化されたタスクに分解し、316種類の専門的な科学ツールを統合することで、動的なルーティングと、耐障害性を備えた自動化された研究ワークフローを実現します。

実行：自律的な実験運用

Bota独自の生物学的プロトコル言語（Biological Protocol Language）を通じて、SAION AIは実験デザインを、実験室のハードウェアを直接駆動する標準化された指示に変換します。そして、現実世界のデータを認知層にフィードバックすることで、モデルの継続的な改善と研究開発の加速を可能にします。

実際のパフォーマンス

SAION AIは、複数のライフサイエンスAIベンチマークにおいて SOTA のパフォーマンスを実証し、AIサイエンティストシステムとしての能力を検証しました。

主な成果

・文献の理解：LitQA+SuppQAで70.7％を達成 - 主要汎用モデルを上回します

・シーケンス推論：DNA、RNA、タンパク質タスクにわたるSeqQAで88.2%を達成します。

・遺伝子工学：遺伝子編集とクローニングのベンチマークで84.9%を達成します。

・科学的発見：BAIS-SDベンチマークで89.6%を達成します。

現実世界での検証により、SAION AIが文献調査からウェットラボでの組み立てに至るまでの完全な研究を、90％以上の精度で自律的に完了できることが確認されています。

自律的なバイオ製造に向けて

SAION AIの投入により、バイオ製造は、従来の試行錯誤的な実験から、AIと物理的な実験室が相互作用するインテリジェントな工学分野へと移行し、発見と産業規模の拡大が加速されます。

SAION AI デモ

お問い合わせ先： bota.pr@bota.bio

