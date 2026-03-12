【開発ストーリー】BALLOT(バロット) -商品企画の裏側

株式会社ASTYONE形状記憶はそのままに。晴雨兼用へ再設計する、BALLOTの挑戦





株式会社ASTYONE（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：田之頭悠司・安藤翔太）が手がける同ブランドは、商品トレンドに左右されない“ノームコア”を軸に、日常を快適にするアパレル商材を展開しております。

BALLOTが現在挑んでいるのは、日常にストレスを残さない、晴雨兼用折りたたみ傘の開発。

ブランドとして譲れない「こだわり」と、商品化までに直面した数々の課題。

そのすべてに向き合っている商品開発中の背景をお届けします。





1. BALLOTが“たたみやすさ”にこだわる理由





BALLOTの折りたたみ雨傘は、

発売からわずか3ヵ月で1万本を販売しました。





この結果は、携帯性だけでなく、使用後に自然とまとまり、収納までがスムーズな使い心地が評価されたものだと捉えています。

だからこそBALLOTは、このヒット商品をそのまま晴雨兼用仕様へと“簡易的に転用する”選択をしませんでした。















2. ヒット商品を“そのまま”流用しない理由





晴雨兼用化には、内側へのブラックコーティング加工が必要になります。

しかしその加工は、生地の張りや折り目の戻り方へ干渉してしまい、効力が薄れてしまいます。

売れているモデルに機能を足すだけでは、

これまで支持されてきた“たたみやすさ”が損なわれるかもしれない。

そのリスクを理解したうえで、BALLOTは既存商品の延長ではなく、

晴雨兼用として一から再設計する道を選びました。







ブラックコーティングあり（晴雨兼用）

３．「妥協なき3つの設計視点」





① ブラックコーティングによる構造変化への対応

ブラックコーティングの追加により、生地の特性や構造バランスは従来仕様から変化します。

そのため、単一の改善に頼るのではなく、プロセス設計を含めて全体を再検討します。





② 生地厚の最適化

コーティング層が加わることで、生地のフレキシブル性は向上します。

厚すぎれば折りづらく、薄すぎれば遮光性能が不安定になることも踏まえ、

最適な生地厚を追求しています。





③ お客様の声を反映した機能の見直し

過去にご購入いただいたお客様の声も改めて分析。

開閉のしやすさや収納時のまとまりなど、細部の使用感まで再設計。





４．見えない部分を整える





BALLOTは今後も、見えない部分にこそ妥協せず、長く使いたくなるプロダクトを届けてまいります。

また、お客様の声を真摯に受け止めながら、継続的な改善と進化を重ねてまいります。

発売情報は、決まり次第改めてお知らせいたします。





※掲載内容は開発中のため変更となる可能性があります。





シンプルの中に確かな違いを。"普通"を超える日常のスタンダード











BALLOTは、“究極の普通”をコンセプトにしたノームコアブランドです。 毎日使うものだからこそ、着心地・耐久性・扱いやすさを大切にし、 無理のない価格で、しっかりと納得できる品質を届けます。





今後もお客様に喜ばれる商品を展開して参ります。









■ 受賞歴・実績





【Rakuten】

楽天月間優良ショップ受賞 通算6度受賞

※2019年~2025年 8月現在

楽天ショップ・オブ・ザ・マンス受賞（インナー・下着・ナイトウェアジャンル賞）

※2019年10月度





【Yahoo!ショッピング】

AREA AWARDS メンズファッションカテゴリー 通算2度受賞

※2000年~2025年 8月現在





