【開発ストーリー】BALLOT(バロット) -商品企画の裏側-
形状記憶はそのままに。晴雨兼用へ再設計する、BALLOTの挑戦
株式会社ASTYONE（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：田之頭悠司・安藤翔太）が手がける同ブランドは、商品トレンドに左右されない“ノームコア”を軸に、日常を快適にするアパレル商材を展開しております。
BALLOTが現在挑んでいるのは、日常にストレスを残さない、晴雨兼用折りたたみ傘の開発。
ブランドとして譲れない「こだわり」と、商品化までに直面した数々の課題。
そのすべてに向き合っている商品開発中の背景をお届けします。
1. BALLOTが“たたみやすさ”にこだわる理由
BALLOTの折りたたみ雨傘は、
発売からわずか3ヵ月で1万本を販売しました。
この結果は、携帯性だけでなく、使用後に自然とまとまり、収納までがスムーズな使い心地が評価されたものだと捉えています。
だからこそBALLOTは、このヒット商品をそのまま晴雨兼用仕様へと“簡易的に転用する”選択をしませんでした。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJDHZLX4( https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJDHZLX4 )
2. ヒット商品を“そのまま”流用しない理由
晴雨兼用化には、内側へのブラックコーティング加工が必要になります。
しかしその加工は、生地の張りや折り目の戻り方へ干渉してしまい、効力が薄れてしまいます。
売れているモデルに機能を足すだけでは、
これまで支持されてきた“たたみやすさ”が損なわれるかもしれない。
そのリスクを理解したうえで、BALLOTは既存商品の延長ではなく、
晴雨兼用として一から再設計する道を選びました。
ブラックコーティングあり（晴雨兼用）
３．「妥協なき3つの設計視点」
① ブラックコーティングによる構造変化への対応
ブラックコーティングの追加により、生地の特性や構造バランスは従来仕様から変化します。
そのため、単一の改善に頼るのではなく、プロセス設計を含めて全体を再検討します。
② 生地厚の最適化
コーティング層が加わることで、生地のフレキシブル性は向上します。
厚すぎれば折りづらく、薄すぎれば遮光性能が不安定になることも踏まえ、
最適な生地厚を追求しています。
③ お客様の声を反映した機能の見直し
過去にご購入いただいたお客様の声も改めて分析。
開閉のしやすさや収納時のまとまりなど、細部の使用感まで再設計。
４．見えない部分を整える
BALLOTは今後も、見えない部分にこそ妥協せず、長く使いたくなるプロダクトを届けてまいります。
また、お客様の声を真摯に受け止めながら、継続的な改善と進化を重ねてまいります。
発売情報は、決まり次第改めてお知らせいたします。
※掲載内容は開発中のため変更となる可能性があります。
シンプルの中に確かな違いを。"普通"を超える日常のスタンダード
BALLOTは、“究極の普通”をコンセプトにしたノームコアブランドです。 毎日使うものだからこそ、着心地・耐久性・扱いやすさを大切にし、 無理のない価格で、しっかりと納得できる品質を届けます。
今後もお客様に喜ばれる商品を展開して参ります。
■ 受賞歴・実績
【Rakuten】
楽天月間優良ショップ受賞 通算6度受賞
※2019年~2025年 8月現在
楽天ショップ・オブ・ザ・マンス受賞（インナー・下着・ナイトウェアジャンル賞）
※2019年10月度
【Yahoo!ショッピング】
AREA AWARDS メンズファッションカテゴリー 通算2度受賞
※2000年~2025年 8月現在
