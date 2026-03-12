昼も夜も、街全体で創造性を祝う祭典：ビビッド・シドニー2026のプログラムが発表

シドニー、2026年3月11日 /PRNewswire/ -- 5月22日（金）から6月13日（土）まで開催される23日間のプログラムは、「Vivid Light（ビビッド・ライト）」「Vivid Music（ビビッド・ミュージック）」「Vivid Minds（ビビッド・マインズ）」および「Vivid Food（ビビッド・フード）」を通じて、この街の多彩な創造性を余すところなく紹介します。フェスティバルの80%以上は引き続き無料で、国内外の著名なアーティストによる43を超えるインスタレーションやプロジェクションを楽しめる、途切れることのない全長6.5kmの「Vivid Light Walk（ビビッド・ライト・ウォーク）」全体もその対象です。



Vivid Sydney Hero Editorial 2 CREDIT Destination NSW



雇用・観光大臣のSteve Kamper氏は、ビビッド・シドニーがこれまで以上に大規模で充実したものになると述べました。

「世界のどの都市もVividを開催することはできません。なぜなら、シドニーが提供できるものを備えた都市は世界のどこにもないからです。ビビッド・シドニー2026は、昼夜を問わず活気に満ちた、より大規模で大胆なイベントプログラムを展開することで、この街の新たな楽しみ方を示します。

「プログラムの80%以上が無料で参加できるビビッド・シドニーは、世界トップレベルの文化体験を誰もが楽しめるようにすることを重視しています。全長6.5kmのビビッド・ライト・ウォークであれ、タンバロング・ナイツ（Tumbalong Nights）での無料ライブミュージックであれ、昼間のダイナミックなプログラムであれ、今年のフェスティバルはこの街に色彩と創造性をもたらすと同時に、地元企業に大きな弾みをもたらすでしょう。」

ビビッド・シドニー2026は、Brett Sheehy AO氏がフェスティバル・ディレクターに就任して最初の年となります。これは、オーストラリア全土で主要なフェスティバルや芸術団体を20年間にわたり率いてきた同氏にとって、創造的な里帰りを意味します。

ビビッド・シドニー・フェスティバルのディレクター、Brett Sheehy AO氏は、今年のプログラムが本イベントの大胆な新たな方向性を示していると述べました。

「2026年は、空中パフォーマンス、日中のパブリックアート、演劇、ダンスなどの新たな芸術形式へとプログラムを拡大しています。これらがビビッド・マインズ、ライト、ミュージック、フードといった広範なプログラムに加わることで、ビビッド・シドニーは世界有数の総合芸術祭の一つとなります。

今年は、これまでのビビッド・シドニーへの期待を超える、驚き、うれしさ、挑戦、楽しさ、そして喜びに満ちた、大胆で新しいフェスティバルへと皆様をご招待します。

「ビビッド・シドニーを気軽な観客として楽しむ方も、熱心な参加者として体験する方も、あるいは数多くのインタラクティブな機会に積極的に関わりたい方も、皆様に一生の思い出となるフェスティバルをお約束します」とSheehy氏は述べています。

ビビッド・シドニーのパートナー

Kiaは2026年に5年連続で主要パートナーとして復帰し、Vivid Sydney Light Walkの沿道に新たなインスタレーションを設置する予定です。ビビッド・シドニーのサポート・パートナーには、City of Sydney、Event Engineering、Kennards Hire、Mandylights、The P.A. People、Technical Direction Company、およびTransdevが含まれます。

ビビッド・シドニーのプログラム・パートナーには、Carriageworks、Sydney Opera House、およびMuseum of Contemporary Artが含まれます。ビビッド・シドニーのロケーション・パートナーには、Australian Maritime Museum、Cockle Bay Wharf、Placemaking NSW、Port Authority of New South Wales、およびState Library of New South Walesが含まれます。

ビビッド・シドニーのチケットは現在発売中です。詳細および全イベント一覧は、vividsydney.comをご覧ください



Vivid Sydney Hero Editorial 1 CREDIT Destination NSW



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com