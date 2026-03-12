新たな活力と新たな原動力：西安の2025年経済レビューと将来の成長展望

西安の2026年ビジョン：中国西部におけるイノベーション主導の変革と高品質な発展を推進

中国・西安、2026年3月11日 /PRNewswire/ -- 中国が2026年の「両会（Two Sessions）」を開催し、国家経済発展に向けた10の重点方針を打ち出す中、中国西部の中心都市である西安は、国家の優先課題と戦略的に歩調を合わせ、2026年のGDP成長率目標を約5.5％に設定しています。同市は、効果的な投資の拡大、実体経済の強化、イノベーション能力の向上、そして都市発展モデルの転換に重点を置いています。



Xi'an Guojigang Railway Station



古都である西安は、地域経済の発展と都市の進化を推進し、新時代において重要な役割を果たすとともに、新エネルギーや自動車製造などの産業分野に世界的な新たな成長の原動力をもたらしています。

2026年、西安は経済および都市発展に向けた10の重点分野に注力します。

1. 国内需要の拡大 - 固定資産投資を4,500億元以上とすることを目標とし、消費財の買い替え促進を推進します。

2. 実体経済の強化 - 産業分野に1,200億元を投資し、工業総生産額1兆3,000億元の達成を目指すとともに、商用車、太陽光発電、スマートコネクテッド車の発展を推進します。

3. イノベーションの推進 - 技術契約取引額5,200億元の達成を目指すとともに、規模以上のハイテク企業数を3,000社以上に拡大します。

4. 都市発展モデルの転換 - 空港第III期および西安-十堰高速鉄道を含む331件の都市更新プロジェクトを実施します。

5. 改革の深化 - 開発区における地域別政策を推進するとともに、国有企業の統合を進めます。

6. 文化発展の推進 - 規模以上の文化企業を新たに50社追加します。

7. 都市・農村の統合発展 - 穀物生産量を140万トン以上に維持します。

8. 生態保護の強化 - 秦嶺山脈北麓における生態回復プロジェクトを完了させます。

9. 民生の向上 - 39件の移転・再定住プロジェクトを完了し、学生受け入れ枠を1万5,000人分増やします。

10. 安全と安定の確保 - 不動産および債務分野のリスクを抑制します。

2025年、西安は質の高い経済成長を達成し、地域GDPは1兆3,902億6,700万元となり、4.7％増となりました。工業付加価値額は2,850億7,000万元（6.1％増）に達し、規模以上工業の総生産額は1兆元を超えました。固定資産投資は4,539億8,000万元となり、ハイテク製造業への投資は15.4％増加しました。西安の小売売上高は5.3％増となり、観光客数および観光関連収入はそれぞれ6.7％増、7.1％増となりました。2025年の輸出入総額は4,987億9,000万元に達し、21.1％増となりました。また、中国－欧州間貨物列車「中欧班列（Xi'an）」の運行本数は6,037本となり、こちらも21.1％増となりました。

