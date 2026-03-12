

業界トップクラスの電力密度と0.75インチの薄型設計を実現した、安全認証取得電源

コロラド州デンバー--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 高度な技術を駆使した高精度の電力変換、測定、制御のソリューションを設計製造する世界的企業、Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS)は、200W超薄型AC-DC電源「LPP200シリーズ」を発売しました。

本電源装置はわずか0.75インチ(19mm)の薄型設計を特徴とし、患者モニター、ディスプレイ、輸液ポンプなどの医療および産業機器のさらなる小型化を実現する目的で開発されました。

LPP200シリーズは、EN/IEC/cUL60601-1安全規格に準拠しており、BF(ボディフローティング)タイプの医療用途向けに設計されています。本シリーズは、ITEおよび産業用アプリケーションに適用されるEN/IEC/cUL62368安全規格にも準拠しています。高いEMIおよびEMC性能を備えた本シリーズは、要求の厳しい医療および重工業の要件に最適です。

「LPPシリーズは、スペースが非常に重視される、より小型でスマートな医療および産業システムのトレンドに対応するために特別に開発されました」 Advanced Energyの医療製品・システム電源部門担当副社長、シェーン・キャラナン氏はこのように述べています。「本電源装置は、卓越した信頼性とEMIおよびEMC性能を提供し、設計者は性能を損なうことなく機器全体のサイズを縮小することが可能となりします。」

33W/インチ(3),の電力密度と2 x 4 x 0.75インチの小型サイズを実現したLPP200シリーズは、限られたなスペースでの高精度電力供給において飛躍的な進歩を遂げています。これらの電源装置の電圧出力範囲は12～48Vで、最大200Wの出力を提供します。

Advanced Energyについて

Advanced Energy (NASDAQ: AEIS)は、ミッションクリティカルなアプリケーションとプロセスに使用される、高度な技術を駆使した高精度な電力変換、測定、制御のソリューションを設計製造する、世界的企業です。AEの電源ソリューションを使用して、顧客は半導体設備、産業、製造、電気通信、データセンター、コンピューティング、ヘルスケアなど多種多様な産業における複雑なアプリケーションで、イノベーションを実現できます。専門技術のノウハウを蓄積して、世界中で素早くサービスとサポートを供給する体制を整え、当社は顧客との協力的な関係を維持して技術革新を果たし、顧客の成長を支援して、電源の未来へ向けイノベーションを生み出します。アメリカのコロラド州デンバーに本社を置くAdvanced Energyは、世界各地の顧客へ完璧な電力ソリューションを提供する、40年以上の歴史があります。

その他の情報は、www.advancedenergy.comをご覧ください。

Advanced Energy | 高精度。パワー。パフォーマンス。信頼。

Contacts

プレスリリースに関する問い合わせ：

Simon Flatt

Grand Bridges所属、Advanced Energy Industries, Inc.担当

aei@grandbridges.com

+1 415 800 4529

