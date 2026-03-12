紡績、染色、織布、加工・縫製、洗いなど、デニム生産の各工程が高度に集積する産地・福山。そこで培われてきた技術や素材が、クリエイターの創作にどのような刺激を与え、実際のデザインや表現へと結びついているのかを、具体的な事例を交えながら掘り下げていきます。産地とブランドの関係性をひも解くことで、ものづくりの背景やデザインの源泉をより深く理解できる内容となっています。デニム産地・福山のものづくりの魅力と可能性を、第一線で活躍するクリエイターとともに体感できる貴重な機会です。ぜひご参加ください。

開催日：2026年3月13日（金）時間：18:00～20:00（受付：17:30～）開催場所：文化服装学院 C館9階 C091講義室（東京都渋谷区代々木3丁目22-1）主催者：福山市お問合せ : 運営事務局（事業企画・運営受託事業者） 株式会社ビザビ 篠粼（シノザキ）TEL：070-6968-5246■参加申込につきましては以下URLよりお進みください。※オンライン視聴も可能です。フォームにてオンライン視聴を希望いただいた方へは別途視聴URLをお送りいたします。

福山市について

福山市（市長：枝広 直幹）は、瀬戸内海沿岸のほぼ中央、広島県の東南部に位置し、高速道路網のアクセスが良く新幹線「のぞみ」も停まる、人口約45万人の拠点都市です。福山市には四季折々の美しさを見せる自然、温暖な気候、海・山・川から得られる恵みがあります。100万本のばらが咲き誇る「ばらのまち」としても知られ、2025年には世界バラ会議福山大会が開催されました。また、潮待ちの港として栄え日本遺産に認定された景勝地「鞆の浦」や、JR福山駅の新幹線ホームから見え、2022年に築城400年を迎えた「福山城」、2つの国宝をもつ寺院「明王院」などの名所があります。産業としては、鉄鋼業や繊維産業など多様な製造業が集積し、ものづくりのまちとして発展してきました。デニム生地は、世界のハイブランドにも活用されるなど高い品質が評価されています。

