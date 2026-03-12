ペット用品通信販売事業を30年以上続けている株式会社PEPPY（大阪府大阪市、代表取締役社長：平尾 泰久）は、対象商品を含む8,000円（税込）以上のお買い物で、玄関などに貼れる耐候性の「わんにゃん防災ステッカー」を先着1,000名様にプレゼントするキャンペーンを2026年3月5日（木）から開始しています。

■背景

ペピイは、商品提供に加えて防災に関する情報発信にも取り組み、日常の中で備えを見直すきっかけづくりを行っています。災害時に備え、ペットと暮らすご家庭の防災意識を日常に取り入れてもらうことを目的に、対象商品を含むお買い物で「わんにゃん防災ステッカー」をプレゼントするキャンペーンを実施します。

■キャンペーン概要

内容：期間中に対象商品を含むお買い物で「わんにゃん防災ステッカー」プレゼント。注文商品と一緒にお届け。実施期間：2026年3月5日（木）～なくなり次第終了参加方法：対象商品を選択後、カート内で「プレゼントに応募する」を選択の上購入手続きを完了。キャンペーンページ：https://www.peppynet.com/campaign/id/3078

実用性重視のペピイ特製「わんにゃん防災ステッカー」

「わんにゃん防災ステッカー」は、玄関・ポスト・宅配BOXなど人目につきやすい場所への掲出を想定した防災アイテムです。• 耐候性：太陽光や雨風に強い耐候性シール• 防水：雨に濡れても破れず、強粘着仕上げ• サイズ：5×5cm

■対象商品は防災グッズ、非常時のためのフード

災害時に備え、ペットと暮らすご家庭では平時からフードや水、衛生用品などの準備を進め、いざという時に家族として一緒に行動できる体制を整えることが重要です。ペピイでは日常の中で備えを見直すきっかけづくりを行っています。本施策もその一環として防災意識向上を目的としており、対象商品は防災対策としての非常時に活用できるグッズや常備フードなど事前に準備しておきたい商品とし、防災コラム記事も紹介しています。■コラム記事・愛犬・愛猫の命を守る防災情報ガイド・今日から始める！あなたとペットを守るための防災対策 3つのRで備えよう！

■商品に関するお問い合わせ先

PEPPY(ペピイ)URL： https://peppy.co.jp/TEL： 0120-121-979 (月～土 9:00～17:00)※日祝休業

■株式会社PEPPYについて

本社 ： 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3丁目8-11代表者 ： 代表取締役社長 平尾 泰久設立：2025年2月1日企業サイトURL： https://peppy.co.jp/ECサイトURL：https://www.peppynet.com/事業内容： ペット用品の通信販売、動物病院向けの医療用消耗品及び医療機器の販売、有料老人ホームの経営、前各号に付帯する一切の事業■PEPPYとは創業100年を越える新日本カレンダー株式会社の一事業であったPEPPY（ペピイ）は、2025年2月1日に分社化しました。社名であるPEPPYは「PET＋HAPPY」の造語で、「人とPETのHAPPYな社会の実現」を企業理念に掲げています。今では全国8000軒の動物病院様に年間150万冊以上のカタログを無料配布しており、愛犬・愛猫との快適な暮らしに役立つ情報を獣医師監修・指導のもと、安心・安全・信頼できる情報として発信し、ECサイト「PEPPY」では7000点以上のこだわりの商品ラインナップでお客様のニーズに応えています。