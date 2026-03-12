株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：矢部 拓）は、インテリア商社の株式会社山上（https://www.yamagami-int.co.jp/）の協力を得て自社開発した業務管理アプリにおいて、配送管理機能を正式にリリースいたしました。

本機能は、配送業務の可視化および管理効率の向上を目的として開発されたものです。

開発の背景

Salesforceでのカスタマイズに限界があったため、お客様の会社専用のアプリ「Yamagami Growth App」を開発し、カスタマイズ性の高い管理ツールを活用可能にしたいとの要望をいただきました。

配送業務では、日々のルート変更や突発的な対応が発生する一方で、配送員の位置情報や進捗状況の把握が十分に行えないケースがありました。

従来は既存のクラウドサービスとCSVデータを組み合わせて管理していましたが、リアルタイムでの情報共有や現場最適化の面において課題がありました。

これらの課題を解決するため、現場業務に特化した専用アプリとして再設計し、配送管理機能を開発いたしました。

主な機能

・配送員の位置情報をリアルタイムで地図上に表示・Google Maps APIを活用した配送ルート表示機能・配送データを基にした日報作成機能・既存CSVデータとの連携機能

本機能により、配送状況の把握および業務記録の効率化を図ります。

今後の展開

今後はAPI連携への移行を視野に入れ、さらなる業務効率化とデータ活用の高度化を進めてまいります。

代表コメント

株式会社クインクエ 代表取締役 矢部 拓

物流業界では、人手不足や業務負担の増加が継続的な課題となっています。現場では"見えない情報"が多く、それが判断の遅れや非効率につながる場面も少なくありません。

今回の配送管理機能は、現場の状況を可視化し、必要な情報を必要な人へ届ける仕組みとして設計しました。デジタル化は単なる効率化ではなく、働く人の負担を軽減するための手段であると考えています。今後も現場起点の開発を継続してまいります。

お問い合わせ

https://quin-que.net/contact/

会社概要

会社名：株式会社クインクエ所在地：〒651-0095 兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F代表者：代表取締役 矢部 拓事業内容：・WEBシステム開発・スマートフォンアプリ開発・DX／ITコンサルティング・業務システム開発・運用支援

https://quin-que.net/