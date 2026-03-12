深作農園が茨城県内農業法人初の健康経営優良法人に認定されました





農業法人深作農園有限会社(所在地：茨城県鉾田市、代表：深作 勝己、以下深作農園)はこのたび、経済産業省が認定する「健康経営優良法人認定制度」において、茨城県の農業法人としては初めて「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)」として認定されました。

この栄えある認定を受けたことは、組織みんなの健やかな毎日を大切に思い、働く環境の改善のため農業法人として先進的な取り組みを進めてきた成果であり、今後も更なる健康経営の推進をおこなっていく決意を新たにしています。この認定を記念し、深作農園の取り組みを広く皆様にお伝えするため、キャンペーンを店頭にて展開いたします。









■健康経営優良法人認定の意義

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することであり、日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みの一つです。

経済産業省では、健康経営に係る各種顕彰制度として、平成26年度から「健康経営銘柄」の選定を行っており、平成28年度から「健康経営優良法人認定制度」により優良な健康経営に取り組む法人を認定し、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」として社会的に評価を受けることができる環境を整備しています。

深作農園では、健康の源である食品を提供していく農業法人として、組織みんなの健康を経営の重要な要素として捉えています。組織全員が心身共に健康で、能力を最大限に発揮しいきいきと活躍できることが、当社のさらなる発展につながると考え、今後もさらなる健康経営の強化を目指してまいります。





■深作農園の取り組み

深作農園は、6代100年以上にわたり、茨城・鉾田の地で農業の可能性を追求し続けてきました。その情熱と品質へのこだわりは、「日本農業賞 大賞」や「農林水産祭 内閣総理大臣賞」という栄誉ある受賞歴にも結実しています。

また私たちは、単に作物を作るだけの農家ではありません。生産(1次)から加工(2次)、販売・サービス(3次)までを一貫して手掛ける「6次産業化」のトップランナーです。

伝統を守りながらも常に進化を止めない深作農園は、いま第二創業期とも呼べる、体制の再構築・事業拡大の準備段階に入っています。

深作農園は、よりよい生産物・製造物・サービスを提供し続けることで、世界をよりよく変えていくことを目指し、このたびの健康経営優良法人認定を栄誉あるステップとして、ますます取り組みを進化させてまいります。





■このたびの受賞について

深作農園では、2022年に第61回 農林水産祭 内閣総理大臣賞受賞、また2023年には第51回日本農業賞大賞を受賞するなど、農業および6次産業化事業において高い評価をいただいております。

加えて、2024年に「日本さつまいもサミット」において、さつまいも・焼き芋の高い品質が評価され、殿堂入り農家の第一号として認定をいただきました。

また、2025年3月には多角的な事業への取り組みと、地域人材への貢献が評価され、「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞にて審査委員会特別賞を受賞いたしました。

2026年には、「第14回茨城いちごグランプリ」大賞受賞、さらには農林水産省「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定優秀賞の受賞を果たし、農産技術の高さおよびその発展活用事例として高い評価をいただきました。

これらの受賞、そして今回の認定につながる深作農園の道のりを、永きにわたって支えていただいた地域と全国のお客様へ、深い感謝をお届けするとともに、今後もますますの発展を目指し邁進してまいります。

深作農園では、このたびの認定を記念し、深作農園の広範な取り組みを広く皆様にお伝えするため、キャンペーンを店頭にて展開いたします。





● 健康経営優良法人である深作農園で、スタッフが心を込めてつくる「受賞いちご」を【予約不要・時間無制限食べ放題】にてお楽しみいただけるいちご狩りを、受賞記念の3月特別価格で開催

● いちご狩りご参加の皆様に、受賞いちごを【1箱300円引き】にてお求めいただけるクーポンをプレゼント

● いちご狩りご参加の皆様に、農家がつくるバウムクーヘンを【10％OFF】にてお求めいただけるクーポンをプレゼント

● 受賞いちごをふんだんに使用した新作いちごスイーツを農園カフェにてご提供

● 開催期間：2026年3月10(火)～2026年5月6日(祝)

● 会場：深作農園直売所／ファームクーヘンフカサク／ファームパティスリー ル・フカサク(茨城県鉾田市)









■会社概要

会社名 ： 農業法人深作農園有限会社

所在地 ： 茨城県鉾田市台濁沢361

代表者 ： 代表取締役 深作 勝己

事業内容 ： 農産物の生産・加工・販売、観光農業、カフェ・スイーツ事業、EC事業

公式サイト： https://fukasaku.com/