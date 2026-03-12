キモノめーかんえぽっく実行委員会(所在地：大阪市中央区、代表取締役：寺本 幸司、運営：株式会社トリエ)は、2026年4月11日(土)・12日(日)、大阪・中之島にてカジュアルキモノイベント『春の大大阪キモノめーかんえぽっく2026』を開催します。全国から66の和装ブランドが集まり、最新のキモノトレンドの紹介やワークショップ、トークショーなどを実施予定です。





昨年のステージの模様





スペシャルトークステージには、YouTube登録者数41.1万人、Instagramフォロワー17万人を誇る人気クリエイターであり、一級着付け技能士、そしてベストセラー『楽しくなる着付け 100のコツ』の著者〈きものすなお〉氏が登場します。YouTubeチャンネル「きものすなお」では、初心者にもわかりやすい着付け解説や、現代の暮らしに合った着物の楽しみ方を発信し、幅広い世代から支持を集めています。SNSでも高い影響力を持ち、着物を“日常の選択肢”として取り入れるライフスタイルを提案する存在として注目されています。当日のトークショーは、初心者から愛好家まで楽しめる内容で、着物の魅力やすぐに試せるアドバイスを、FM802の人気DJ〈飯室大吾〉の軽快なMCとともにお届けします。





specialguest きものすなお





さらに、きものファン参加型の「KIMONOファッションショー」では、個性豊かなコーディネートが披露され、会場を華やかに盛り上げます。

本イベントは、着物をもっと身近に、もっと自由に楽しむための新しい発見と出会いの場です。ぜひご来場ください！





新たに「秋のキモノめーかんえぽっく2026」の開催が決定！2026年9月26日(土)・27日(日)には、天満橋OMMビル2F大ホールAで「秋の大大阪キモノめーかんえぽっく2026」が行われます。

春のイベントに続き、さらにパワーアップしてお届けします。現在、出展者とスポンサーも募集中ですので、詳しくは公式サイトをご覧ください。









■開催概要

イベント名： 春の大大阪キモノめーかんえぽっく2026

日時 ： 2026年4月11日(土)・12日(日)

会場 ： グランキューブ大阪12階 (大阪府立国際会議場特別会議室)

出展数 ： 66ブランド

内容 ： キモノ展示販売、ワークショップ、トークショー、KIMONOファッションショー など

主催 ： キモノめーかんえぽっく実行委員会









■会社概要

商号 ： 株式会社トリエ

代表者 ： 代表取締役 寺本 幸司

所在地 ： 〒540-0034 大阪市中央区島町1-1-2丸善ボタンビル2F

設立 ： 2016年2月

事業内容： 和装品製造販売及び販売

URL ： http://toriekimono.com









■公式サイト

URL ： https://www.kimonomakeanepoch.com/

主催 ： キモノめーかんえぽっく実行委員会

お問い合わせ： kimono.make.an.epoch@gmail.com









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

キモノめーかんえぽっく実行委員会 お客様相談窓口

TEL ： 06-6585-0335

Mail： kimono.make.an.epoch@gmail.com