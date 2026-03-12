「ありがとう」「たすかった」「すごいね」が人を育てる。総合清掃ブランド・おそうじ革命が積み上げる新しい教育モデル
「ありがとう、たすかった、すごいね。」
清掃の現場で、よく聞く言葉です。
きれいになった空間を見て、そう声をかけてもらえる瞬間があります。
その言葉を聞いたとき、スタッフの表情が変わります。
自分の仕事が誰かの役に立っている。
その実感が、人を成長させます。
全国で清掃サービスを展開する「おそうじ革命」では、児童養護施設や母子支援施設での無償清掃活動「KIREIのお福分け」を続けています。
しかし、この活動は一般的な社会貢献とは少し違います。
実はこの取り組みは、フランチャイズ加盟店の人材育成の現場としても活用されています。■ 清掃業界の最大の課題「人材育成」
清掃業界では、人手不足や人材育成が大きな課題となっています。
技術研修やマニュアル教育はありますが、それだけでは人材は育ちにくいと言われています。
おそうじ革命では、人を育てるのは技術だけではないと考えています。
人を強くするのは、誰かの役に立っているという実感です。
その経験を生むのが、「ありがとう」という言葉です。
これは、リアルな現場を知らない企業では到底理解できないものです。■ 無償清掃をOJT研修の現場に
おそうじ革命の「KIREIのお福分け」では、児童養護施設や母子支援施設、ひとり親世帯への清掃を無償で行っています。
この現場は、加盟店やスタッフのOJT研修の場としても活用されています。
清掃を終えたあと、施設の方やお困りの方から
「ありがとう」「助かりました」「すごいですね」
と声をかけられることがあります。
その言葉を聞いたとき、スタッフの表情が変わります。
自分の仕事が誰かの役に立っている。
そして、もっともっと学ばなければいけない。
その実感が、人材を成長させます。■ 『おそうじ革命はハウスクリーニングブランド』の背景
おそうじ革命は、最初からハウスクリーニングブランドとしてスタートしたわけではありません。
お客様から寄せられるさまざまな清掃の依頼に対して、「できません」と断るのではなく、どうすれば解決できるのかを考え続けてきました。
家庭の清掃、店舗の清掃、施設の清掃。
困っている場所があるなら、その場所をきれいにする。
その姿勢で高いレベルの清掃を提供してきた結果、ハウスクリーニングブランドとして広く知って頂けるようになりました。
現在、おそうじ革命に寄せられるご依頼の約35％は店舗や施設などの清掃です。■ 困っている場所へKIREIを届ける
「KIREIのお福分け」はこれまで児童養護施設や母子支援施設を中心に活動してきました。
しかし、おそうじ革命の想いはそこにとどまりません。
困っている場所があるなら、そこへKIREIを届けたい。
清掃には、人を笑顔にする力があります。
おそうじ革命はこれからも、清掃を通じて社会にKIREIを届けながら、「ありがとう」と言われる仕事を増やしていきます。■ 取材について
「KIREIのお福分け」の清掃現場では、児童養護施設や母子支援施設での清掃活動や、フランチャイズ加盟店のOJT研修の様子を取材していただくことが可能です。
清掃を通じて人材が成長していく現場や、施設の環境が変わる瞬間をぜひご覧ください。
取材のお問い合わせは随時受け付けています。
＊お問い合わせフォーム
https://www.osoujikakumei.jp/company/media( https://www.osoujikakumei.jp/company/media )
＊おそうじ革命 広報担当：鈴木
03-6432-0929
suzuki.r@cleanrevolution.jp