株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国・ソウル発のアップサイクルブランド「OverLab（オーバーラボ）」より、寿命を迎えたパラグライダーを再利用して製作された新作コレクションを、CAViAR PRODUCTS(https://www.caviar-products.jp/)及び全国の取扱店にて、2026年3月13日(金)より発売いたします。また、東京都現代美術館ミュージアムショップ「NADiff contemporary」にてPOP-UP SHOPを開催。都市生活にフィットするミニマルなデザインと、驚くほどの軽量性を兼ね備えた新シリーズが、日本で初めて展開されます。

今回登場するのは、定番シリーズに新たに加わる都市に溶け込むコレクション。グレーカラーを纏ったサコッシュやキャップ、バックパックなど計8型に加え、都市生活に向けてデザインされた「アーバンクロスバッグ」「アーバンバックパック」の2型を含む、全10型がラインナップします。

OverLabは、役目を終えたパラグライダーを回収し、バッグやアクセサリーへと再生させるアップサイクルブランド。空を飛んでいた素材ならではの軽さと耐久性を活かし、アウトドアの機能性と都市的なミニマルデザインを融合させたプロダクトを展開しています。軽量でありながら高い実用性を備えた本コレクションは、日常の街歩きから旅行まで幅広いシーンに対応。サステナブルな背景と都市的なデザインを両立した、新しいコレクションです。

URBAN GREY COLLECTION

都市に溶け込むグレーカラーで展開されるOverLabの新コレクション。役目を終えたパラグライダー素材をアップサイクルし、驚くほど軽量で機能的なバッグやアクセサリーへと再生しました。サコッシュ、バックパック、トート、ウォレット、ヘッドウェアなど、日常に寄り添う8つのアイテムをラインナップ。ミニマルなデザインとアウトドア由来の機能性を兼ね備え、都市生活から旅行、アウトドアシーンまで幅広く活躍します。軽さ、実用性、そしてサステナブルなストーリーを兼ね備えた、OverLabの新たなシグネチャーコレクションです。

URBAN COLLECTION

シンプルながら特徴的なデザインで、都市でのさまざまなスタイルに自然に馴染むミニクロスバック。わずか66gという驚きの軽さながら、日常で必要な小物をしっかり収納できる実用的な設計。背面にはスマートフォンの収納に便利なオープンポケットを備え、ストラップ部分にはキーチェーンやアクセサリーを掛けられるディテールを配置しています。軽い外出から旅行先でのサブバッグまで、男女問わず幅広く活躍するミニマルなクロスバッグです。【サイズ】19.3 × 12.5 × 3 cm

寿命を迎えたパラグライダー素材をアップサイクルして製作された、軽量バックパック。洗練されたラインとミニマルなディテールで仕上げられたデザインは、都市生活のさまざまなシーンに自然に馴染みます。約272gという軽さながら、日常使いに十分な収納力を備え、内部には最大15インチのノートパソコンを収納できるスペースを配置。さらに前面ポケットやDリング、バッグの安定性を高めるチェストバックルなど、機能的なディテールも備えています。通勤や日常使いはもちろん、旅行やアウトドアまで幅広いシーンで活躍する、実用性の高いデイリーバックパックです。【サイズ】45.5 × 30 × 12 cm

◆発売情報

【発売日】 2026年3月13(金)

【販売店舗】 CAViAR PRODUCTS(https://www.caviar-products.jp/)、ZOZOTOWN、他全国の正規取扱店

◆POP-UP情報

【開催場所】NADiff contemporary｜東京都現代美術館ミュージアムショップ〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1 東京都現代美術館1FTEL. 03-5875-9959OPEN 10:00 - 18:00／月曜日定休（月曜日が祝日の場合は翌日）

【会期】開催中/ 2026年4月8日(水)まで

▼お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207TEL：03-6804-5201