



訪日外国人向けプロモーションを18年にわたり手がけてきた株式会社グローバル・デイリー（本社：東京都台東区、代表取締役：荒井良治）は、化粧品・食品メーカーやマーケティング担当者を対象に、「韓国トレンドセミナー ビューティー・インナーケア／食品・菓子」を2026年3月25日（水）に開催いたします。

開催の背景

近年、韓国は日本のインバウンド市場において最も重要なマーケットの一つとなっています。2025年の訪日韓国人は945万人と国別で最多となり、2026年1月も117万人と単月過去最高を記録。同月の訪日外客全体（360万人）のうち、約3人に1人が韓国人という圧倒的な存在感を示しています。また、訪日韓国人の購買動向を見ると、菓子類の購入率は81.3％と高い一方、化粧品の購入率は28.2％にとどまっており、マーケティング次第で大きな成長余地がある市場といえます。

本セミナーでは、韓国出身のマーケターが登壇し、韓国Z世代を中心とした消費行動やSNSトレンドをもとに、日本企業が韓国市場で選ばれるためのマーケティング戦略を解説します。





このセミナーで得られること

・韓国Z世代の消費行動とSNSトレンド「買う理由」の言語化

・日本企業が韓国市場で選ばれるための訴求ポイント

・韓国で話題になる商品・コンテンツの共通点

・すぐに使えるSNS表現・マーケティングの実践ノウハウ





参加者には、韓国Z世代に響くSNS表現をまとめた資料も提供予定です。





プログラム





開催概要

【タイトル】 韓国トレンドセミナー

- ビューティー・インナーケア／ 食品・菓子 -

【日時】

2026年3月25日（水）15:00～17:30

【開催方法】

オフライン開催

【会場】

株式会社グローバル・デイリー 東京本社 （東京都台東区東上野 TIXTOWER UENO）

【参加費】

無料

【お申込み方法】 下記URLより必要事項を記入していただき、お申込み下さい

https://www.gldaily.com/services/seminars/seminar-korea-2026/

登壇者

韓国出身のZ世代マーケターが、消費者の視点ではなく「現場の実践者」として、韓国市場へのリアルなアプローチについてお話しします。





金希願（キム・ヒウォン）





多言語発信メディア「JAPANKURU」にてコンテンツの企画・制作・SNSマーケティングなどの韓国マーケット担当。ショート動画マーケティングにおいて数百万再生の実績がある。両国の文化に通じた深い洞察力で、ターゲットに刺さるクリエイティブを創出している。









元正壬（ウォン・ジョンイム）









日本を拠点に活動する韓国市場特化のマーケター。市場分析から戦略立案までをデータ主導で展開。3か国語を操る多角的な視点を持ち、論理的なアプローチで、再現性の高いコンテンツ企画と成果の最大化を実現している。













株式会社グローバルデイリーについて

グループ会社「DACホールディングス」の国内観光PRをメインとする「デイリー・インフォメーション」内で2008年にインバウンド専門チームとして設立されました。2013年に訪日インバウンドに特化した事業を独立法人化し、同グループ内で訪日外国人向けの広告PRを専門的に行っています。さらに、メーカーや商業施設、観光エリアから地方自治体まで、幅広いクライアントリソースと世界各国のメディアリソースをマッチングし、独自のPR戦略とディテールを活かしたプランニングを通じて、最適なプロモーションを提案しています。