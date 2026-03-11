【ゴーガ：ウェビナー開催】3月24日（火）15:00～ 勝機を掴む新戦略 Google Maps Platform「Places Insights」で実現する次世代のエリア分析

株式会社ゴーガ

勘と経験のエリア分析から、確信を持てるデータ戦略へ。

「このエリア、本当に出店余地はあるのか？」「競合に勝てる理由はどこにあるのか？」

こうした問いに対し、激変する市場で勝機を掴むには、従来の統計や人流データに Google Maps Platform の最新機能「Places Insights」を掛け合わせることが有効です。これにより分析の解像度が飛躍的に高まり、既存データでは捉えきれなかった『場所の真の価値』を可視化して、貴社に新たな視点をもたらします。

ゴーガでは、この「Places Insights」の全貌を解き明かす紹介ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、Google Maps Platform 日本・北アジア営業統括の勝谷 北斗 氏をお招きし、Google が描く「位置情報データの活用ビジョン」や、ビジネス戦略に Google 独自の「街のデータ」を掛け合わせた高度なエリア分析手法など、ここでしか聞けない貴重な情報をお届けします。

内容は単なる機能紹介に留まりません。300種を超える業種・属性データから「街の質」を多角的に読み解き、新戦略を成功へと導くためのアプローチを解説いたします。

- 「立地」から「特性」への転換：エリアが持つ独自の機能や属性をデータで分類し、戦略の前提をアップデート- 実践的ユースケース：マーケティングや出店戦略にどう活かすべきか、具体例を提示- 成功へのロードマップ：Google のデータを活用し、ビジネスを加速させるためのヒント- Places Insights 以外の Analytics 製品の概要紹介

Google Maps Platform を分析の分野で活用して、貴社のビジネスを大きく加速させる成功の道筋を見つけ出しましょう。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

こんな方におすすめです

- マーケティング担当者様：エリア特性に基づいた精度の高い施策を打ちたい- 店舗開発・出店計画担当者様：勘や経験ではなく、確かなデータに基づいた立地選定を行いたい- 経営企画・DX推進担当者様：既存データに Google Maps の知見を加え、意思決定のスピードと精度を上げたい- 不動産・土地評価担当者様：物件周辺の人流や人気度を客観的な指標で分析したい- 新年度に向けた事業戦略の立案に位置情報ビッグデータを活用したい

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

開催概要

日時：3 月 24 日（火）15:00 ～ 15:50

場所：オンライン （Zoom開催予定）

参加URLは、23日（月）午前中までにメールでお知らせいたします。

定員：50名

主催：株式会社ゴーガ

協力：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

アジェンダ

- ご挨拶- Google Maps Platform が拓く地理空間データ分析最前線スピーカー：Google Maps Platform 日本・北アジア営業統括 勝谷 北斗 氏- Places Insights 徹底活用ガイド：300種超の業種・属性データで解き明かす、最適な場所の共通点スピーカー：GOGA GIS プロダクトリーダー 川畑 駿介- Q&Aお申込みはこちらから :https://www.goga.co.jp/blog/google-maps-platform-seminar-20260324.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Google Cloud プレミアパートナーであるゴーガは、

Google Maps Platform サービスの提供だけでなく、

多くの開発や、製品提供の実績がございますので、

ウェビナーにご参加いただき、お気軽にご質問していただければと思います。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

＜お問い合わせ先＞

株式会社ゴーガ

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 清水ビル10F

https://www.goga.co.jp/contact.html

※Google マップ は、Google LLCの商標です。