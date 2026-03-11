The Roger Federerコレクション　2026年3月27日（金）より発売

株式会社ユニクロ

ユニクログローバルブランドアンバサダーを務める、ロジャー・フェデラーのアイコニックなスタイルからインスピレーションを得て誕生した2026年春夏コレクション。日常を上質に彩るモダンで洗練されたデイリースポーツウェアを、ユニクロのクリエイティブ・ディレクター、クレア・ワイト・ケラーが手掛けました。機能性に優れ、シンプルでありながら細部までこだわり抜いたデザインにより、ロジャーの気品あるスタイルを現代的に昇華しています。

ロジャー・フェデラー氏 コメント：

今年もユニクロとともに新しいコレクションを発表できることを、心から嬉しく思います。クレアと協力しながら制作を進め、彼女のクリエイティビティが形になっていく過程を見ることは、本当に素晴らしい経験でした。なかでもグリーンとネイビーのアイテムは象徴的で、クオリティと快適性が自然に融合している点に、このコレクションの魅力を感じています。私たちの想いを込めて創り上げた本コレクションを、多くの方々にお楽しみいただけることを願っております。

クレア・ワイト・ケラー氏 コメント：

今シーズンは表現をより研ぎ澄まし、プロポーションを洗練させ、テクニカルなディテールにいっそうの精度を持たせることをテーマにしています。ロジャーと連携し、デザインの完成度を損なうことなく、快適性やパフォーマンスを高めるための調整を重ねました。新たに取り入れたテニスコートのグリーンは、彼のスポーツの世界観に根ざしながらも、バランスの取れたトーンとして、コレクションに新しい奥行きを加えています。

新色グリーンが彩る、日常に寄り添うデイリースポーツウェア

2026年春夏コレクションでは、これまでのネイビーとホワイトを基調としたカラーパレットに、テニスコートから着想を得たグリーンを新たに追加しました。ロジャー自身も着心地を高く評価するドライEXポロシャツは、2つのデザインを展開。ボタンタイプは、襟の立ちにこだわり、袖口と裾にリブ編みを採用することで、クリーンで洗練された印象に仕上げました。ハーフジップタイプは、肩部分などに配したメッシュ素材により高い通気性を実現し、より快適な着心地を提供します。そのほかにも、立体的な編地が特徴の3Dニットパーカや、シルエットがきれいなスウェットパンツなど、機能性に優れ、しなやかな動きを美しく引き立てるアイテムを取り揃えています。

商品ラインナップ（一部抜粋）

ドライEXポロシャツ

ドライEXハーフジップポロシャツ

ウォッシャブル3Dニットプルパーカ

ドライストレッチスウェットパンツ

スタイリング

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68741/table/141_1_1183c9dec7a194b4b67827b4868dca6a.jpg?v=202603120551 ]

※1 XS, XXL - 4XLはオンラインストアのみ展開

※2 XS, XL - XXLはオンラインストアのみ展開

The Roger Federer コレクション特集サイト

https://www.uniqlo.com/jp/ja/men/special-collaboration/the-roger-federer-collection

ロジャー・フェデラー プロフィール / ユニクロ グローバルブランドアンバサダー

スイス、バーゼル出身。1998年にATPツアーデビュー以降、2004年に世界ランキング1位となり、237週連続でトップに在位する異例記録を持つ。グランドスラム優勝回数20回、ウィンブルドン優勝回数8回と最多を誇る。コート内外において、世界で最も優れた影響力を持つ人物の一人であり続けている。その才能と魅力だけでなく、ロジャー・フェデラー財団を通じて、世界の恵まれない子どもたちの幼児教育への支援にも力を注いでいる。

クレア・ワイト・ケラー プロフィール / ユニクロ クリエイティブ・ディレクター

イギリス生まれのデザイナー、クレア・ワイト・ケラーは、数多くのファッションハウスでキャリアを積み、ロンドンやパリでトップクラスのラグジュアリーブランドのクリエイティブ・ディレクターとして、プレタポルテからオートクチュールコレクションまで幅広く手がけてきた。2018年にブリティッシュ・ファッション・アワードの「ウィメンズウェア・デザイナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞。2019年には『タイム』誌の「世界で最も影響力のある100人」のひとりに選ばれた。2024年9月より、ユニクロのクリエイティブ・ディレクターに就任。

グローバルブランドアンバサダーについて

ユニクロは、世界をリードする卓越したアスリートたちをグローバルブランドアンバサダーに迎えユニクロブランドとLifeWearコンセプトを広める活動を行っています。その中で、彼らの世界最高のパフォーマンスをサポートするとともに、そこで得たプロフェッショナルな視点を活かしてあらゆる人々の生活をより快適にするこれまでにない新しい価値を持ったLifeWear（究極の普段着）を創造していきます。さらに、グローバルブランドアンバサダーとの活動を通じて世界各地との結びつきを強め、地域社会への貢献も推進していきます。