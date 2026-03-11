STマイクロエレクトロニクス、先進的なGaNテクノロジーと柔軟性を兼ね備えたMasterGaNパワーICの新製品を発表

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、第2世代MasterGaNハーフブリッジ・ファミリにおいて初の製品となる「MasterGaN6(https://www.st.com/ja/power-management/mastergan6.html?icmp=tt48334_gl_pron_feb2026)」を発表しました。この新しいパワーSiP（システム・イン・パッケージ）は、最新のBCD（Bipolar CMOS DMOS）ドライバと、オン抵抗RDS(on)がわずか140mΩの高性能GaNパワー・トランジスタを集積しています。

STのMasterGaNファミリで実績のある高集積化技術を活用したMasterGaN6は、フォルト検出やスタンバイ機能などの専用ピン数を増加し、機能が拡張されています。これらの機能によって、スマートなシステム制御と消費電力の削減を実現すると同時に、LDOとブートストラップ・ダイオードも内蔵しているため、外付け部品を削減しつつ、駆動の最適化が可能となります。

この先進的なドライバは非常に高速のタイミング技術を採用しており、最小オン時間と伝搬遅延が短いため、高周波数動作が可能になるほか、回路面積の最小化にも貢献します。さらに、この超高速のウェイクアップ時間はバーストモード動作を強化し、低負荷時の効率を最適にします。

MasterGaN6は、貫通電流の防止や過熱シャットダウン、超低電圧ロックアウトなどの包括的な保護機能を内蔵するため、部材コストの低減や基板面積の小型化、および回路レイアウトの簡略化を実現できます。

MasterGaN6は最大10Aの電流を処理することが可能で、充電器やアダプタ、照明用電源、太陽光発電設備用DC-AC小型インバータなど、コンスーマ機器をはじめ産業用機器向けにも設計されています。同製品のハーフブリッジ構成は、アクティブ・クランプ・フライバック（ACF）回路や共振LLC回路、反転出力の降圧コンバータ、力率補正回路（PFC）など、多様な回路トポロジに最適です。

この新しいICを迅速に評価できるようにするため、STは評価ボード「EVLMG6」をリリースするとともに、eDesignSuiteのPCB熱分布シミュレータにMasterGaN6のモデルを追加しました。

MasterGaN6(https://estore.st.com/en/mastergan6tr-cpn.html?icmp=tt48334_gl_pron_feb2026)は現在量産中で、小型QFNパッケージ（9 x 9mm）で提供されます。単価は、1000個購入時に約4.14ドルです。

詳細についてはウェブサイト(https://www.st.com/ja/power-management/mastergan6.html?icmp=tt48334_gl_pron_feb2026)をご覧ください。

◆ お客様お問い合わせ先

STマイクロエレクトロニクス（株）

アナログ・MEMS・センサ製品グループ

〒108-6017 東京都港区港南2-15-1

品川インターシティA棟

TEL : 03-5783-8250