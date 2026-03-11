【資格の学校TAC】「不動産鑑定士の就活って実際どう？」国内大手「日本不動産研究所」人事がキャリア・年収・配属のリアルを語る学生向けオンラインイベントを開催！
不動産鑑定士、宅建士、司法書士、日商簿記検定、公認会計士、公務員などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、不動産鑑定士を目指す学生を対象としたオンラインイベント「ぶっちゃけ鑑定士キャリアのすべて-第１弾-日本不動産研究所 人事がNGなしで語る！キャリア・年収・配属のリアル」を2026年3月14日（土）に13:00からZoomウェビナーで開催いたします。
本イベントでは、国内大手鑑定事務所である日本不動産研究所の人事担当者である南川しのぶさん（一般財団法人 日本不動産研究所 企画部 人事グループ主任専門役）をゲストに迎え、不動産鑑定士のキャリアや就職活動の事情について本音ベースで語っていただきます。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kantei/kantei_webinar3.html
セミナー概要
ぶっちゃけ鑑定士キャリアのすべて-第１弾-
日本不動産研究所 人事がNGなしで語る！キャリア・年収・配属のリアル
日 時：2026年3月14日（土）13:00～
登壇者：南川 しのぶ（一般社団法人 日本不動産研究所 企画部 人事グループ主任専門役）
司会者：彩坂 美央
～ 不動産鑑定士というキャリアの「リアル」を知る ～
不動産鑑定士という仕事に興味はあるものの
・どのようなキャリアを歩めるのか
・配属や異動はあるのか
・収入や働き方はどうなのか
・企業は学生のどこを見ているのか
といった就職活動のリアルな情報は、学生にとってなかなか知る機会がありません。
そこで今回、国内大手鑑定事務所である日本不動産研究所の人事担当者である南川しのぶさんをお招きし、不動産鑑定士のキャリアや採用のリアルについてお話しいただきます。
イベントでは、司会者によるインタビュー形式で以下のようなテーマについて解説します。
・日本不動産研究所ではどんなキャリアが描けるのか
・近年の採用状況と就職活動のスケジュール
・実際の業務内容や部署
・配属や異動の仕組み
・収入水準とキャリアアップの実態
・採用担当者が学生を見るポイント
また、イベント後半には質疑応答の時間も設けており、参加者からの質問にもお答えいただく予定です。不動産鑑定士というキャリアに興味のある学生にとって、業界のリアルを知ることができる機会となっています。簡単な予約制ですので、下記URLから詳細をご確認のうえ、ご予約ください。
資格の学校TACについて
資格の学校TACは、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、宅建士など、さまざまな資格試験の受験指導を行う総合資格予備校です。質の高い教材と経験豊富な講師陣により、多くの受験生が夢の実現を果たしています。TACは、資格取得を目指すすべての方に最高の学習環境を提供し、未来への一歩をサポートします。
■TAC株式会社概要
会社名：TAC株式会社
所在地：東京都千代田区神田三崎町３丁目２番18号
会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html