DMM GAMES『テクロノス』にて、「アマテラス」が新登場！さらに、メインストーリー4章先行イベントにて新エピソード公開！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、「アマテラス」が新登場！さらに、メインストーリー4章先行イベントにて、新エピソードを公開しました！

▼「アマテラス」が新登場！

本日より、新キャラピックアップガチャ（アマテラス）を開催します！

開催期間中は、新キャラの出現率がアップします！

【ピックアップ対象】

・バトル[天照らす陽光] アマテラス（★3／日属性）

・アシスト[信心を示すのです] アマテラス（★3／花属性）

【ガチャ開催期間】

メンテナンス終了後 ～ 2026年3月23日（月） 11:59

※開催期間は予告なく変更する場合がございます。

※期間中、アマテラスは下記ガチャでのみ出現します。

・新キャラピックアップガチャ（アマテラス）

・DMMポイント限定新キャラピックアップガチャ（アマテラス）

▼メインストーリー4章先行イベントにて新エピソード公開！

本日より、メインストーリー最新エピソードを先行して体験できる

期間限定イベント「メインストーリー4章先行イベント」にて

新エピソード「第4章11話～20話」が追加されました。

ストーリーを進めることでイベント入場券を獲得でき、入場券を消費してボス戦に挑戦することができます。

ボス戦で獲得したイベントコインは、イベント交換所でさまざまなゲーム内アイテムと交換可能です。

※メインストーリーの今後の展開に関する内容（ネタバレ）が含まれます。

※イベント終了後、ストーリーはメインストーリーに追加されます。

※イベントの進行状況およびクリア状況はイベント終了後にリセットされます。

※交換所の受け取り期間はイベント終了後7日間です。

▼製品概要

・タイトル：『テクロノス』

・ジャンル：クロスヒロインRPG

・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）

・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス

・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

