株式会社カサレアル

株式会社カサレアル（以下 カサレアル：東京都港区、代表取締役社長 窪 伸一郎）は、提供するプログラミング技術研修において、KotlinによるAndroidアプリ開発および、PythonによるWebサービス開発を学ぶ、3コースを大幅に改定し、2026年3月より順次提供開始することをお知らせします。

昨今の開発現場では、モバイルアプリ開発における宣言的UIベースの開発や、非同期処理の高度化、Webサービス開発における保守性の高いアーキテクチャ設計がスタンダードとなっています。カサレアルでは、こうした技術トレンドの変遷に合わせ、受講者が「現場ですぐに通用する実践スキル」を習得できるよう、カリキュラムを全面的に刷新いたしました。

■ 改定の背景と狙い

KotlinによるAndroidアプリ開発コースにおいては、従来のXMLベースから「Jetpack Compose」による宣言的UIへの移行が急速に進んでいます。また、PythonによるWebサービス開発コースでも、データ型を意識した堅牢な実装やORMによる効率的なデータベース操作が求められています。

今回の改定では、これらの「現在主流となっている技術・手法」を全編にわたって採用。単なる知識のアップデートに留まらず、設計パターンやライブラリの選定に至るまで、モダン開発の現場で求められる最適解を体験できる内容へと進化させました。

■ 改定コースの概要

【AIアシスト対応】KotlinによるAndroidアプリ開発入門 -Jetpack Compose-

Androidアプリ開発の新たなスタンダード「Jetpack Compose」と最新デザインシステム「Material Design 3」を全面的に採用。BMI計算アプリを題材としたハンズオンでは、Android Studioの準備から、Navigation Composeによる画面遷移、SQLiteによるデータ永続化まで、アプリ完成までの一連の工程をゼロから体験できます。ロジックとUIを適切に分離する「Container/Presentationalパターン」を学ぶことで、メンテナンス性とテスト可能性を両立させたモダンな設計手法をゼロから体得いただけます。

【AIアシスト対応】KotlinによるAndroidアプリ開発応用 -ViewModel、Flow、RetrofitとCoroutines、Hilt-

入門から連続して受講いただくことで、同じ題材で更に応用的なハンズオンを体験できます。FlowやRetrofit、Coroutinesを駆使したフリーズしない非同期通信に加え、Repositoryパターンによるデータの隠蔽、Hilt（DI）によるボイラープレートの排除など、現場で必須となる高度なライブラリ活用法を凝縮。Flow、RetrofitとCoroutines、Hiltといった最新のライブラリ、アーキテクチャを採用した、実践的な内容です。

Python + Web

Pythonの基本文法から、軽量フレームワーク Flaskを用いたWeb API構築までを包括的に学習。RESTful APIの原則に基づいたデータ送受信の実装に加え、Flask-SQLAlchemyによるORMを用いた効率的なデータベース操作と、一貫性のあるAPI開発を体験できます。バリデーションの実装に「Pydantic」を利用し、データ型を意識した「現場品質」のコード作成手法を体得いただけます。

■ 研修の開催概要

提供開始： 2026年3月より順次

開催会場： オンライン開催 または カサレアル品川トレーニングセンター

受講料： 下記受講料はお一人様あたりの料金です

- 【AIアシスト対応】KotlinによるAndroidアプリ開発入門(https://www.casareal.co.jp/ls/service/openseminar/3004a-online)：税込121,000円（2日間）- 【AIアシスト対応】KotlinによるAndroidアプリ開発応用(https://www.casareal.co.jp/ls/service/openseminar/3005a-online)：税込60,500円（1日間）- Python ＋ Web(https://www.casareal.co.jp/ls/service/openseminar/4009-online)：税込121,000円（2日間）

※受講料は予告なく変更になる場合がございます。最新の受講料は各コースのWebページをご覧ください。

カサレアルでは、今回改定するコース以外にも、現代の開発現場におけるスタンダードに対応した技術研修を多数提供しております。カサレアルが提供する研修コースはこちら(https://www.casareal.co.jp/ls/service/openseminar/top)よりご覧ください。

株式会社カサレアルについて ( https://www.casareal.co.jp(https://www.casareal.co.jp) )

カサレアルは、1999年の設立以来、Javaおよびオープンソースを用いた教育・開発支援を続け、現在は企業の新入社員研修をはじめITエンジニアの技術教育、システム企画・設計・開発・運用・保守といった総合的なシステム開発支援、およびクラウドネイティブ導入や自動化支援などの業務改善支援を推進しています。カサレアルの技術教育サービスは『実践第一主義・即戦力となる技術者の養成』を重視したカリキュラムで構成され、実開発の現場で求められる最新技術、オープンソースソフトウェアなどの実践テクニックを実習中心で習得できる研修コースを開発・提供しています。