無臭元工業、災害備蓄用携帯トイレが日本トイレ研究所の「携帯トイレ規格」適合品に登録されました

無臭元工業株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：田崎雄大、以下 無臭元工業）が開発した災害備蓄用携帯トイレ『ムシュウレット』(https://www.mushugen.co.jp/products/mushulet/)が、特定非営利活動法人 日本トイレ研究所が制定する「携帯トイレに関する規格 Ver.1.0」の適合品として登録されたことをお知らせします。

NPO日本トイレ研究所「携帯トイレに関する規格適合評価書」

災害発生直後はトイレ環境の確保が大きな課題となり、仮設トイレやマンホールトイレが設置されるまでの間、便袋と吸収剤による携帯トイレを備えることは有効な対策とされています。一方で、近年はさまざまな製品が流通しており、市民や自治体、企業・団体がどの製品を選べばよいか判断が難しい状況にあります。

日本トイレ研究所が実施する「携帯トイレ規格」の適合評価は、災害時に安心して使用できる構造および性能を備えた製品であることを評価し、より良い製品を選択できるよう支援するとともに、携帯トイレの品質向上に寄与することを目的としています。

なお、同規格では、構造・吸収性能・表示を必須項目として評価し、防臭性能についても評価項目として定められています。

今回、無臭元工業の災害備蓄用携帯トイレ『ムシュウレット』が同規格の審査において適合と評価され、規格適合製品として登録されました。

災害備蓄用携帯トイレ『ムシュウレット』の外装と内容物

本製品は、防臭・抗菌・防虫機能を備えた日本製・長期保管型の携帯トイレで、災害時や断水時などの衛生環境の維持・保全に配慮した設計となっています。防虫性能により排せつ物由来のニオイに誘引される虫の発生を抑えることで、避難所や屋外環境における衛生環境の維持に配慮している点も特長です。

無臭元工業は今後も、災害時の衛生環境の保全に貢献する製品・ソリューションの提供を通じて、防災・減災に資する活動に取り組んでまいります。

【災害備蓄用携帯トイレ『ムシュウレット』について】

『ムシュウレット』は、災害時や断水時などに使用することを想定した災害備蓄用携帯トイレです。便袋と吸収剤を使用することで排せつ物を素早く処理し、トイレが使用できない状況でも衛生的に排せつ環境を確保することができます。

無臭元工業は、女性や子ども、高齢者など誰もが安心して使用できる衛生的なトイレ環境の実現を目指しています。

■製品名：ニオイもムシも出ない携帯トイレ「ムシュウレット」(https://www.mushugen.co.jp/products/mushulet/)

■規格適合製品（型式）：04342-05

■規格適合製品の紹介ページ：携帯トイレに関する規格適合製品リスト(https://www.toilet.or.jp/projects/keitaitoilet_standard/)

＜特長＞

・ニオイもムシも出ない！防臭・抗菌・防虫設計

・再生PE100％使用で環境配慮

・保存期間10年の長期備蓄対応

・洋式・簡易トイレどちらにも対応

・多言語対応（日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語）使用説明書付き

【NPO日本トイレ研究所について】

「トイレ」を通して社会をより良い方向へ変えていくことをコンセプトに活動している NPO団体。近年は「子どものトイレ・排泄環境」「災害時のトイレ・衛生環境」「街なかのバリアフリーなトイレ環境」に力を入れている。

■団体名 ：特定非営利活動法人 日本トイレ研究所

■所在地 ：〒105-0004 東京都港区新橋5-5-1 IMCビル新橋9F

■代表理事：加藤 篤

■URL ：https://www.toilet.or.jp/(https://www.toilet.or.jp/)

>> 携帯トイレに関する規格適合評価のページはこちら(https://www.toilet.or.jp/activities/keitaitoilet_standard/) <<

【無臭元工業株式会社について】

1960年の創業以来、環境・衛生分野で社会の要請に応えながら事業を展開しています。

祖業であるトイレタリー分野では、船舶、輸送車両から災害時用に至るまで、あらゆるトイレの衛生問題に向き合い、いつでもだれでも安心して使用いただけるトイレ環境の創造に貢献しています。無臭元はこれからもメーカーとして、ものづくりと技術を通じて社会に貢献していくことを追求し続け、「ニオイなら無臭元から ニオイだけじゃない無臭元」への進化を目指し、挑戦を続けていきます。

■会社名 ：無臭元工業株式会社

■所在地 ：〒123-0872 東京都足立区江北2-8-6

■代表取締役：田崎 雄大

■URL ：https://www.mushugen.co.jp/

