ONECARAT所属「🎙️そらまめ💙」、Pococha音楽イベントで滋賀1位・大阪2位の連続入賞！リアルライブへの出演権を獲得

株式会社AEGIS GROUP（本社：東京都渋谷区）が運営するライバー事務所「ONECARAT（ワンカラット）」は、所属ライバー「🎙️そらまめ💙」が、ライブ配信アプリ「Pococha（ポコチャ）」にて開催された音楽特化型大型イベント2企画において連続で上位入賞を果たし、リアルライブへの出演権を獲得したことをお知らせいたします。

絶大な人気を誇る「Music Pococha LIVE!!」とは

本イベントは、Pococha発の音楽レーベル「POCORECORDS」が主催するリアルライブイベントです。普段はアプリの配信画面越しに届けている歌声を、実際のライブステージで直接リスナーに届けることができる特別な機会であり、音楽ライバーやファンから非常に大きな人気を集めています。

当日のステージでは、カバー曲や自身のオリジナル楽曲の生披露が可能となっており、音楽を通じた直接的な感動共有の場として注目されています。

わずか1ヶ月で740万pt超！連続入賞でリアルステージへ

🎙️そらまめ💙

このPococha内でも屈指の激戦となる音楽イベントにおいて、「🎙️そらまめ💙」は滋賀開催イベントで堂々の第1位、大阪開催イベントで第2位を獲得。短期間の間に連続して圧倒的な結果（合計742万2,139ポイント）を残し、オンラインの枠を超えたリアルステージへの切符を掴み取りました。

「🎙️そらまめ💙」はこれまでにも、Pocochaマンスリーランキング1位の獲得をはじめ、オリジナル楽曲の制作やリアルライブ活動など、配信にとどまらない音楽活動を展開してきました。今回の連続入賞は、彼女の確かな歌唱力と表現力、そして日頃から支え続けるリスナーとの強い絆が結実した成果といえます。

🎙️そらまめ💙のライブ配信はこちら(https://www.pococha.com/ja-jp/app/users/3e26701e-b680-4958-8e02-b707531f1253)

豪華アーティストと共演！圧倒的1位で滋賀公演へ

3月1日に滋賀・U☆STONEにて開催された歴史ある音楽フェス「ブレイクスルー」。豪華プロアーティストが集結するこの特別なステージへの出演権を懸けた本イベントで、「🎙️そらまめ💙」は凄まじい熱量を発揮しました。

2位に約4倍もの大差をつける3,596,783ポイントを獲得して圧倒的な1位に輝き、名だたるアーティストたちと同じステージで堂々たるパフォーマンスを披露しました。

イベント名：『Music Pococha Live!! 2026 SHIGA ~ Supported by ブレイクスルー ~』

開催期間：2026年1月29日～2月2日

獲得ポイント：3,596,783pt（総合1位）

公演日：2026年3月1日(日)

会場： 滋賀U★STONE（滋賀県大津市粟津町11-12 ）

大阪の大型ライブハウスでも堂々の準優勝

続く大阪開催イベントでも、トップライバーがひしめく「A1～S6ステージ」において第2位を獲得。良質な音響設計で知られる会場にて、臨場感あふれるライブパフォーマンスを披露する予定です。

イベント名：『Music Pococha Live!! - in OSAKA -』

イベント期間： 2026年2月14日～2月18日

獲得ポイント：3,825,356pt（第2位）

公演日：2026年4月18日(土) 開場16:00 / 開演16:30

会場： Vi-code livespace（大阪府大阪市北区中津3-1-19）

ONECARATは、今後も所属ライバーの挑戦を全力で支援し、オンラインからリアルへと広がる新たな活躍の場を創出してまいります。

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、12,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



ライバー活動を軸に、様々なタレント活動へ挑戦できる！夢の様な収入を得るチャンスがある！そんなONECARATで、あなたも新しい自分を見つけてみませんか？



