『CHOI JIN HYUK 2026 Fanmeeting in Japan ＜Always You＞』本日3/11(水)18時より一般販売(先着)受付開始！

株式会社 J HARMONY

いつもチェ・ジニョクを応援していただき、誠にありがとうございます。



俳優として多彩な作品で活躍を続けるチェ・ジニョクが、ドラマ『子供ができました』への出演でも注目を集める中、4月11日、東京にて『CHOI JIN HYUK 2026 Fanmeeting in Japan 』を開催いたします。



本公演では、VIPチケット特典としてグループフォト撮影会、お名前コール＆限定グッズお渡し会を実施するほか、一般チケット特典としてハイタッチ会もご用意しており、盛りだくさんの内容となっております。

この時間は、皆さまのためのものです。

特別なひとときを、ぜひ一緒に過ごしましょう！

一般販売(先着)受付は本日3月11日(水)18:00より開始いたします！

皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げます。

【公演タイトル】

CHOI JIN HYUK 2026 Fanmeeting in Japan

【公演スケジュール】

■東京/日経ホール

2026年4月11日(土) 開場17:00/開演18:00

※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

■VIPチケット

\22,000(税込)

《特典内容》

・グループフォト撮影会

・お名前コール＆限定グッズお手渡し会

■一般チケット

\14,300(税込)

《特典内容》

・ハイタッチ会

※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要です。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※各特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。

※各特典会は公演時間外の実施となりますので、お時間に余裕を持ってのご参加をお願いいたします。

【枚数制限】

1名様につき4枚まで

【一般販売お申し込み(先着)】

■受付期間：2026年3月11日(水)18:00～4月9日(木)23:59

※4/2(木)0:00～4/4(土)9:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/choijinhyuk2026/

ローソンチケット https://l-tike.com/search/?lcd=76374

イープラス https://eplus.jp/jinhyukchoi/



■お問い合わせ先

チェ・ジニョク ジャパンオフィシャルファンクラブ事務局

support@jinhyukchoi.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。

オフィシャルサイト：https://jinhyukchoi.jp

オフィシャルX：https://x.com/jinhyukchoi_jp