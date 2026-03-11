日本キャタピラーとの共同により実現　「バイオディーゼル燃料専用バックホー」を製作

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、日本キャタピラー合同会社（本社：東京都千代田区内幸町、代表職務執行者社長・CEO：本田博人、以下日本キャタピラー）と共同で「バイオディーゼル燃料専用バックホー」を製作しました。

建設・解体・インフラ整備の現場では近年、作業量の増大や人手不足への対応に加え、脱炭素社会の実現に向けた環境負荷低減が強く求められています。建設機械の分野においてもCO2排出量削減や燃費性能の向上といった環境対応と生産性・作業効率の向上をいかに両立させるかが重要な課題となっています。

今回、製作した「バイオディーゼル燃料専用バックホー」は、日本キャタピラーの「CAT 320D」をリニューアルし、バイオディーゼル燃料対応性能を強化したバックホーです。

エンジンについては、新たに製造するのではなく、古いエンジンを再生する、リビルド製品を使用することで製造時におけるCO2排出量削減にも配慮しています。環境対応にも配慮し、次世代の建設現場に対応した設計になっています。

アクティオは今後も「レンサルティング」のノウハウを活かし、CO2削減と生産性向上を同時に実現する製品やサービスを提供していきます。

■「バイオディーゼル燃料専用バックホー」特長

１.バイオディーゼル燃料使用によりCO2が削減

２.リビルド製品（再生部品）を活用し、新規部品の製造や廃棄に伴う環境負荷を低減

３.機体左右にカメラを設置し、走行時、作業時の周囲への安全性を向上

４.河川工事、金属リサイクル、クレーン作業など、用途に応じた専用仕様

■「バイオディーゼル燃料専用バックホー」のエンジン入れ替え

■スペック