SaaS比較サイト「BOXIL」2026年2月度新規掲載サービスを発表

スマートキャンプ株式会社

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）が運営するSaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」は、2026年2月度の新規掲載サービスを発表しました。

また、SaaS選定に役立つ情報を提供するため、いくつかのサービスの情報内容をアップデートしています。このうち、主要カテゴリの新規掲載サービスおよび掲載内容をアップデートしたサービスの一部をあわせて紹介します。

新規掲載サービス

掲載内容をアップデートしたサービス

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12765/table/309_1_7ed7e5038294a5ef25a614bbddeadd92.jpg?v=202603120351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/12765/table/309_2_78551c033e11993d8fcb82b2b32a22ce.jpg?v=202603120351 ]

「BOXIL」では、SaaSを中心としたIT製品情報を450カテゴリ、4,000以上（※2）掲載しており、導入事例や口コミなど、SaaS選定に役立つ情報を幅広く掲載しています。

今後も掲載サービスの拡充に加え、SaaS選定における情報の質を高めることで、企業のDX推進を後押しします。

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します

※2 2025年11月時点

【BOXILについて】

「BOXIL（ボクシル）」は、法人向けクラウドサービスを無料で比較し、まとめて資料請求できるSaaS比較サイトです。機能、料金、連携サービス、導入事例などの製品情報を網羅しており、サービス比較表が作成可能です。導入推進者による良質な口コミも豊富に揃え、SaaS選定における非効率を無くします。

「BOXIL」URL： https://boxil.jp/

サービスご掲載はこちら：https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal(https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal)

【スマートキャンプ株式会社について】

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営

URL：https://smartcamp.co.jp/

以上

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。