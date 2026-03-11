山梨県職員互助会および山梨県警察職員互助会との協定による婚活支援について

株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、一般財団法人山梨県職員互助会（理事長 関口 龍海）および山梨県警察職員互助会（会長 仲村 健二）と、婚活支援に関する協定を締結しました。

当行は、中期経営計画「Value Creation Company～1st Stage」において「山梨強靭化戦略」を掲げており、「持続可能な地域の共創」の実現を目指し、地元行政機関との連携強化に取り組んでいます。本協定により、両互助会の結婚を希望する会員を対象に、当行は結婚相談サービス「YCBridal」を提供します。

当行は、地域に根差した結婚相談サービスを推進し、結婚を希望する方々に対する出会いの機会の創出に努めてまいります。

＜本協定の概要＞

・山梨県職員互助会および山梨県警察職員互助会は、職員の福利厚生を目的として設立された組織で、

会員の生活向上や健康管理に関する支援を行っています。

・「YCBridal」は、専任コンシェルジュによる個別相談やマッチング支援を通じ、成婚に向けた伴走支

援を行う結婚相談サービスです。本協定の締結により、両互助会の結婚を希望する会員の方々を支援

します。

・「YCBridal」は、企業の後継者確保および人口減少対策を支援するために設計された結婚相談サービ

スであり、企業の福利厚生の一環としても利用されています。