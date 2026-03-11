～『クリアターン』で大好評の「BOMBマスク」シリーズから～ハリ・透明感集中ケアの「ヒアルロン　BOMBマスク」を4月1日より数量限定で順次発売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、スキンケアブランド『クリアターン』において、人気イラストレーターミヤマアユミさんとコラボレーションした、水分量やキメをととのえふっくらツヤ美肌へみちびく「ヒアルロンBOMBマスク」（１品目１品種、ノープリントプライス）をウエルシアグループ・イオングループ・ツルハグループ（一部店舗除く）にて、2026年4月1日から数量限定で順次店頭発売します。

◇クリアターン公式サイト https://kosecosmeport.co.jp/clearturn/

■発売の背景

“8分の集中ケアで 8時間熟睡したような肌に”をコンセプトとし、人気のイラストレーターとコラボレーションをした『クリアターン』の「BOMBマスク」シリーズは、肌悩み・成分に応じて選べるシリーズ展開と、美容液たっぷりで密着性の高いシートが人気を集めています。

2024年に数量限定発売した『ヒアルロンBOMBマスク』は、保湿力の高さとみずみずしい使用感が大好評で、このたび再販が決定。「BOMBマスク」シリーズ全体の更なる愛用者の拡大を図ります。

■商品特長

１.まるで爆弾級★のうるおい！

乾燥・キメ乱れが気になる肌も素肌環境をととのえ、ふっくらツヤ美肌へ。

※1 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム ※2 ヒアルロン酸Na ※3 加水分解ヒアルロン酸/浸透は角層まで

２.100MPa＊の高圧処理技術採用！ 浸透にこだわった処方

美容液を100MPaの高圧力で処理することで、ナノサイズレベル(毛穴の約1/1000)まで乳化滴を小さくし、美容液の浸透力を高めます。

＊ 100MPaで高圧処理したナノカプセルのこと 浸透は角層まで

３.やさしい使い心地

無着色・無鉱物油・アルコールフリー（エチルアルコール）・パラベンフリー・紫外線吸収剤フリー・シリコーンフリー。やさしい使い心地。

天然香料配合で心地よい眠りにみちびくようなリラックスフルーティーフローラルの香りです。

４.角質ケアもできる！凸凹密着シート

シートの表面が凸凹しているプレミアムなベンリーゼTM※4使用。やわらかな肌あたりで、保水性や密着性が優れています。

※4ベンリーゼTMは旭化成株式会社の登録商標です。No. F43Y346

■『クリアターン』について

1998 年にデビューした、シートマスクブランドです。「高品質な美容液や、独自のスキンケア技術」と「素材、フィット感にこだわったシート」の相性を大切にし、肌状態や悩み、使用シーンに合わせて豊富なラインナップを取り揃えています。世界11の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム）で展開しています。

2026年4月1日 順次発売※5

『クリアターン』 数量限定品（1品目1品種)

※5 ウエルシアグループ・イオングループ・ツルハグループ（一部店舗除く）にて数量限定で順次店頭発売

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64425/table/361_1_c5b362244759b602582884bd0dec5548.jpg?v=202603120351 ]

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーホールディングスが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

