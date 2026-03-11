高重量でも圧倒的な安定感。BULL 「セーフティスクワットバー」が新登場！

株式会社ザオバ

トレーニングマシンブランド「BULL」を展開する株式会社ザオバ（本社：千葉県千葉市中央区、代表取締役：喜多真一）は、新製品「Safety Squat Bar（セーフティスクワットバー）」の販売を開始いたしました。

本製品は、通常のバーベルとは異なり、肩に担ぐためのパッドとハンドルがついた特殊なバーです。

「セーフティスクワットバー」の主な特徴

1. 優れたフィット感と安定性

肩パッドが広すぎない設計のため、身体にしっかりとフィットし、動作中の安定感を実現。

2. 高重量でも痛みを軽減する極厚パッド

厚みのあるパッドが首・肩を包み込むので、高重量でもバーがズレることなく、狙った筋肉へダイレクトに負荷を届けることができます。

3. 自然なフォームを維持するハンドル

ハンドルを握ることで、肩の柔軟性に不安がある方でも自然な直立姿勢を保ちやすく、腰への負担を軽減。

ホームジムからプロのアスリート施設まで、あらゆるトレーニーが安全かつ効果的に追い込める環境を提供します。

【製品概要】

製品名： Safety Squat Bar(https://store.zaoba.co.jp/collections/training-goods/products/safety-squat-bar)（セーフティスクワットバー）

ブランド： BULL

サイズ： 全長 2,350mm

重量： 30kg

価格： 162,000円（税込・サーチャージ込）

＜株式会社ザオバについて＞

事業内容：オリジナルトレーニングマシン開発・販売・メンテナンス・マシン輸入販売。

プロチーム、ジム、学校、企業、公共施設など多数の施設に導入実績があります。

取扱いブランド：BULL / M TORTURE / ONHIM / PIVOT / TESHU / Stretch Line / Cardio Machine



会社名：株式会社ザオバ

本社：千葉県千葉市中央区浜野町576-1

TEL：043-305-0212

オンラインストア：https://store.zaoba.co.jp/

instagram：https://www.instagram.com/bull_training/