【香水・フレグランスに関する調査】身体や髪への香りづけを意識している人は2割強。直近1年間に香水・フレグランスを利用した男性は2割強、女性は3割強

■身体や髪への香りづけを意識している人は2割強。直近1年間に香水・フレグランスを利用した男性は2割強、女性は3割強

■直近1年間に香水を利用した人の利用場面は「休日の外出」が約34％。香水以外のフレグランス利用者では「日常的に利用」が3割弱

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、『香水・フレグランス』に関するインターネット調査を2026年2月1日～7日に実施しました。

本調査の香水・フレグランスは、身体用のものを対象としています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1750_1_2d1c217a5c607263a0c8585cd8290a55.jpg?v=202603120351 ]◆身体や髪への香りづけを意識している度合い

普段、身体や髪への香りづけを意識している人は、「意識している」「やや意識している」を合わせて2割強です。女性10・20代では、意識している人と意識していない人がいずれも4割強と拮抗しています。

意識していない人（「意識していない」「あまり意識していない」の合計）は約64％、男性60～70代では各70％台と他の層より高くなっています。

◆香水・フレグランスの利用状況

直近1年間に香水・フレグランスを利用した人は3割弱です。男性では2割強、女性では3割強となっています。

利用した種類は（複数回答）、「香水」が14.3％、「ボディミスト、フレグランススプレーなど」が10.3％です。

女性10・20代では「香水」「ヘアフレグランス、ヘアコロンなど」が3割前後、男性10・20代では「ヘアフレグランス、ヘアコロンなど」「フレグランスオイル、香り付きボディクリームなど」が2割前後と高くなっています。

◆香水・フレグランスの利用場面

直近1年間に『香水』を利用した人の利用場面は（複数回答）、「休日の外出」が34.3％、「日常的に利用」「仕事や学校へ行く日」「人と会う予定がある」が3割前後です。

男性50～60代では「仕事や学校へ行く日」、70代では「人と会う予定がある」が1位となっています。

「休日の外出」は10～40代、「特別なイベント、会食、観劇、デートなど」「気分を上げたい」は10～30代で比率が高くなっています。

直近1年間に『香水以外のフレグランス』を利用した人の利用場面は（複数回答）、「日常的に利用」が29.1％、「仕事や学校へ行く日」が25.6％、「休日の外出」「人と会う予定がある」が各2割強です。

女性40～60代では「日常的に利用」、男性40～60代や女性10・20代では「仕事や学校へ行く日」が1位となっています。「気分を上げたい」「リラックスしたい」は、女性で比率が高くなっています。

◆香水・フレグランスの利用意向

今後、香水・フレグランスを利用したいと思っている人は4割弱です。

利用したい種類は（複数回答）、「香水」が17.7％、「ボディミスト、フレグランススプレーなど」が15.8％です。

女性10・20代では「ヘアフレグランス、ヘアコロンなど」が4割強で最も比率が高く、「香水」「ボディミスト、フレグランススプレーなど」を上回ります。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆よく利用する香水・フレグランスの種類やこだわり／利用しない理由（全5,135件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1750_2_aece2f3b608d3ce15d82221d69924a93.jpg?v=202603120351 ]

