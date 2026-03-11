佐久間宣行プロデュース「ラフ×ラフ」が結成3周年ライブを開催！活動休止中の吉村萌南が電撃復帰、8人揃って新曲「Yondanda」を初披露

佐久間宣行プロデュースの8人組アイドルグループ「ラフ×ラフ」が3月9日（佐久間の日）、


デビュー3周年を記念したワンマンライブを KT Zepp Yokohama で開催。
グループ史上最大規模となった会場でファンたちの見守る熱気に包まれたステージから、


新たに4年目への決意を語りました。




磨き上げた「アイドル」としての実力


バラエティ力の高さで知られる彼女たちですが、今回は「アイドルとしての成長」をテーマに、歌とダンスを全面に押し出した構成でスタート。ライブ中盤では、メンバー自身によるサックスやギターの生演奏を取り入れたパフォーマンスや、圧巻のダンスブロックを披露するなど、これまでにない新たな一面で観客を魅了しました。




5ヶ月ぶりの「8人全員」集結


涙と大歓声に包まれたサプライズライブ後半には、ファンを驚かせる最大のサプライズが待っていました 。楽曲「ワタシイロ光る」のパフォーマンス中、突如として会場が暗転、再び照明が明けると、昨年10月より学業のため活動休止していた吉村萌南の姿がステージに現れました 。


アニバーサリーライブでの電撃的な活動再開と、5ヶ月ぶりとなる8人揃った姿に、会場からは割れんばかりの大きな歓声が沸き起こりました 。



その感動が冷めやらぬまま続けて披露されたのは、Tamurapan作詞、作曲による昨年12月にリリースされた「何満開」。続けて、メンバーの佐々木楓菜がメンバー、ファン、そして吉村への想いを込めて作詞・作曲を手掛けた「一期八会」の2曲が8人揃っての初披露に会場全体が温かい感動に包まれるなか、記念すべきライブの本編を締めくくりました 。




4年目への新たな一歩


アンコールラストの曲は、前作リリースの「何満開」に続きTamurapanによる作詞・作曲の新曲「Yondanda」を初パフォーマンス。
　4月25日に配信リリースが決定し、各地でリリースイベントが開催、6月にはフリーライブも予定されています。
吉村の復帰と新曲の披露を経て、ラフ×ラフは4年目に向けて力強い一歩を踏み出しました。




プロデューサー・佐久間宣行からのメッセージ

素晴らしいライブでした。ライブ中ずっと驚いてた。


それぞれの個性と実力が花開いてきて、すごい変わってるけど全体ではちゃんと調和してるというグループに育ちました。


どこに出しても恥ずかしくなくて、ライブもとても楽しいので、色んな人に届けたいです。


特に新曲「Yondanda」とメンバーの佐々木の作ってる曲、ぜひ聴いてください！












公演名：ラフ×ラフ 3rd Anniversary Live


出演：ラフ×ラフ


会場：KT Zepp YOKOHAMA


日程：2026年3月9日(月)


開場/開演：17:30/18:30




Set List


M-1　夏の覚悟を今決めろ！


M-2　AKO～明るく可愛く面⽩く～


M-3　クライアント


M-4　パッパッ


M-5　超めっちゃ"キュン"でしょ︖


M-6　On Your Mark


M-7　ドラマみたいに言わなきゃ


M-8　君がNo. 1


M-9　カラフルタイム 　　


M-10　かわいいスイッチ　　　　　　＊ユニットver.


M-11　消えたくなるほど君が好きだ　＊ユニットver.


M-12　Re:myself *弾き語り


M-13　100億点　　＊ Dance Version (Special Edition)


M-14　ラズベリーサイダー


M-15　君ときゅんと(ハート)


M-16　消えたくなるほど君が好きだ


M-17　ワタシイロ光る 　　　


M-18　何満開


M-19　一期八会



EN-1 考える時間をください


EN-2 Yondanda (新曲　4月25日配信リリース予定）




※3/9(月) 18:30～ニコニコ生放送でアーカイブ放送中


番組名 ラフ×ラフ 3rd Anniversary Live ニコ生独占生中継


放送日時 2026年3月9日(月) 18時30分スタート


視聴ページURL https://live.nicovideo.jp/watch/lv349901448


タイムシフト視聴期間：2026年4月8日（水）23:59まで





初披露！新曲「Yondanda」 （作詞・作曲Tamurapan)


　　　　2026年4月25日配信リリース決定！





作詞・作曲を手がけたTamurapanさんよりコメント






『何満開』に続き曲を書かせていただけたことを光栄に思います。『Yondanda』は自分自身への歌。


佐久間Pからの思いを受け取り、ラフ×ラフさんの印象から想像を広げながらも、決めつけず、


そのままの姿を信じる強さと信じられる喜びを込めました。ステージでその思いが届き、皆さんが


自分をもっと好きでいられる時間になりますように。ヤッホー　



ーリリースイベント開催日程ー

4/19（日）都内某所


4/25（土）横浜公園内横浜スタジアム横　


　　　　　　　　　　　　　　　　BAYガーデン特設ステージ


4/26（日）汐留シオサイト地下歩道


5/4 （月）ヴィレッジヴァンガード渋谷本店


5/16（土）タワーレコード新宿店（９Fイベントスペース）


5/17 (日）タワーレコード錦糸町パルコ店　店内イベントスペース


5/31 (日）　埼玉某所


2026年　6月　フリーライブ開催予定！


　　　　　　　　　　　　＊詳細はオフシャルHP、SNSをご確認ください。



